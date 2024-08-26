Повреждения на Хмельнитчине энергообъектов: проводятся ремонтная кампания и восстановление электроснабжения
Киев • УНН
После ракетной атаки РФ в Хмельницком повреждена энергетическая инфраструктура. Восстановление электроснабжения в городе и районе планируется начать ориентировочно с 19 часов.
Питание абонентов после атаки рф в Хмельницком и населенных пунктах Хмельницкого района начнется ориентировочно с 19 часов вечера. Проводятся все необходимые мероприятия и ремонтная кампания по восстановлению электроснабжения. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Тюрин, передает УНН.
Хмельнитчина, как и вся Украина, подверглась очередной массированной атаке от врага. Работали наши силы ПВО. Вместе с тем, в области есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Главное, что обошлось без жертв и пострадавших
Он сообщил, что провел заседание Совета обороны области, заслушал руководителей Хмельницкого регионального центра обслуживания сети НЭК «Укрэнерго» и АО «Хмельницкоблэнерго» относительно работы по ликвидации последствий вражеского удара.
Проводятся все необходимые мероприятия и ремонтная кампания по восстановлению электроснабжения. Планируется, что запитка абонентов в городе Хмельницком и населенных пунктах Хмельницкого района начнется ориентировочно с 19 часов вечера. В Хмельницком система водоснабжения и работа канализационной системы переведена в автономный режим. Все службы работают над ликвидацией последствий ударов врага. Держим спокойствие и занимаемся восстановлением поврежденных объектов
15 областей постраждали від масованої атаки рф, ціллю ворога стала енергетика, є пошкодження у низці регіонів - Шмигаль26 августа 2024, 07:45 • 120546 просмотров