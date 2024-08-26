Масована ракетна атака на Україну: у Хмельницькому пошкоджені енергооб'єкти
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Україні пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури в Хмельницькому. Міська влада повідомляє про відновлення водопостачання та роботу над ліквідацією наслідків атаки.
Внаслідок масованого ракетного удару по Україні, 26 серпня, є пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Проте комунальники вже забезпечили безперебійну роботу водопостачання та каналізації. Про це заявив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, передає УНН.
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Семчишин розповів, що під час російської атаки в регіоні працювали сили ППО, проте є пошкодження низки об'єктів.
Чергова масована терористична атака по всій країні. Працювали наші сили ППО. Разом із тим, маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури у нашій громаді. Зважаючи на загальну ситуацію в усій енергосистемі ситуація доволі складна
На разі, усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів терористів.
За його словами, у місті вже забезпечено водопостачання та роботу каналізаційного господарства в автономному режимі.
Проводяться усі відповідні заходи із відновлення електропостачання. Електроенергія зʼявлятиметься поступово. Рух тролейбусів обмежено. Жертв і постраждалих від терористичних атак в громаді немає. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі
Нагадаємо
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюриин заявив, що з ночі російські війська атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. За його словами, відкриваються Пункти Незламності для надання першочергових послуг населенню.