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Масована ракетна атака на Україну: у Хмельницькому пошкоджені енергооб'єкти

Масована ракетна атака на Україну: у Хмельницькому пошкоджені енергооб'єкти

Київ • УНН

 • 28186 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Україні пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури в Хмельницькому. Міська влада повідомляє про відновлення водопостачання та роботу над ліквідацією наслідків атаки.

Внаслідок масованого ракетного удару по Україні, 26 серпня, є пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Проте комунальники вже забезпечили безперебійну роботу водопостачання та каналізації. Про це заявив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин, передає УНН.

Деталі

Семчишин розповів, що під час російської атаки в регіоні працювали сили ППО, проте є пошкодження низки об'єктів.

Чергова масована терористична атака по всій країні. Працювали наші сили ППО. Разом із тим, маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури у нашій громаді. Зважаючи на загальну ситуацію в усій енергосистемі ситуація доволі складна

- розповів міський голова Хмельницького. 

На разі, усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів терористів. 

За його словами, у місті вже забезпечено водопостачання та роботу каналізаційного господарства в автономному режимі.

Проводяться усі відповідні заходи із відновлення електропостачання. Електроенергія зʼявлятиметься поступово. Рух тролейбусів обмежено. Жертв і постраждалих від терористичних атак в громаді немає. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі

- Розповів Симчишин

Нагадаємо

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюриин заявив, що з ночі російські війська атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. За його словами, відкриваються Пункти Незламності для надання першочергових послуг населенню.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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