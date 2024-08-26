Массированная ракетная атака на Украину: в Хмельницком повреждены энергообъекты

В результате массированного ракетного удара по Украине, 26 августа, есть поврежденные объекты критической инфраструктуры. Однако коммунальщики уже обеспечили бесперебойную работу водоснабжения и канализации. Об этом заявил Хмельницкий городской голова Александр Симчишин, передает УНН.

Детали

Семчишин рассказал, что во время российской атаки в регионе работали силы ПВО, однако есть повреждения ряда объектов.

Очередная массированная террористическая атака по всей стране. Работали наши силы ПВО. Вместе с тем, имеем повреждения объектов энергетической инфраструктуры в нашей громаде. Учитывая общую ситуацию во всей энергосистеме ситуация довольно сложная - рассказал городской голова Хмельницкого.

На данный момент, все службы работают над ликвидацией последствий ударов террористов.

По его словам, в городе уже обеспечено водоснабжение и работа канализационного хозяйства в автономном режиме.

Проводятся все соответствующие мероприятия по восстановлению электроснабжения. Электроэнергия будет появляться постепенно. Движение троллейбусов ограничено. Жертв и пострадавших от террористических атак в громаде нет. Повреждены жилые дома, автомобили - Рассказал Симчишин

Напомним,

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюриин заявил, что с ночи российские войска атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. По его словам, открываются Пункты Несокрушимости для оказания первоочередных услуг населению.