Хмельниччина зазнала атаки рф дронами та ракетами, наслідки з'ясовуються - ОВА
Київ • УНН
З ночі ворог атакував Хмельницьку область ракетами та дронами. Наслідки з'ясовуються, оперативні служби працюють на місцях, відкриваються Пункти незламності для надання першочергових послуг населенню.
З ночі російські війська атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. Наслідки з'ясовуються, оперативні служби працюють на місцях, відкриваються Пункти Незламності для надання першочергових послуг населенню, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише УНН.
З ночі ворог атакує область ракетами та дронами. Наразі з'ясовуємо наслідки атаки. Всі оперативні служби працюють на місцях. Деталі згодом
Зі слів голови ОВА, він доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів Незламності, щоб усі мали можливість підзарядити телефони та отримати необхідні першочергові послуги.
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