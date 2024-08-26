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Про вибухи повідомляють у Хмельницькому, Дніпрі та Вінниці під час повітряної тривоги

Про вибухи повідомляють у Хмельницькому, Дніпрі та Вінниці під час повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 26682 перегляди

У Хмельницькому, Дніпрі та Вінниці повідомляють про звуки вибухів на тлі повітряної тривоги. Влада закликає жителів залишатися в укриттях, а ПС ЗСУ попереджає про ракетну загрозу.

У Хмельницькому, Вінниці та Дніпрі повідомляють про звуки вибухів на тлі повітряної тривоги, пише УНН.

Деталі

"У Хмельницькому чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".

"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - також вказало "Суспільне". А згодом додало: "У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів".

"Дніпро - укриття!" - закликали у ПС ЗСУ у Telegram.

"У Вінниці було чутно звук вибухів", - зазначило також "Суспільне". 

"Вінниця - укриття!" - закликали у ПС ЗСУ.

"У Вінниці повторно було чутно звук вибуху", - зазначає "Суспільне".

Тим часом по регіонах влада закликає жителів бути в укриттях.

"Друзі! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - вказав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

"Ракета в напрямку Черкас. Убезпечуємось!", - зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26.08.24, 05:02 • 136434 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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