Про вибухи повідомляють у Хмельницькому, Дніпрі та Вінниці під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У Хмельницькому, Дніпрі та Вінниці повідомляють про звуки вибухів на тлі повітряної тривоги. Влада закликає жителів залишатися в укриттях, а ПС ЗСУ попереджає про ракетну загрозу.
У Хмельницькому, Вінниці та Дніпрі повідомляють про звуки вибухів на тлі повітряної тривоги, пише УНН.
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"У Хмельницькому чутно звуки вибухів", - повідомило "Суспільне".
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", - також вказало "Суспільне". А згодом додало: "У Дніпрі чутно повторні звуки вибухів".
"Дніпро - укриття!" - закликали у ПС ЗСУ у Telegram.
"У Вінниці було чутно звук вибухів", - зазначило також "Суспільне".
"Вінниця - укриття!" - закликали у ПС ЗСУ.
"У Вінниці повторно було чутно звук вибуху", - зазначає "Суспільне".
Тим часом по регіонах влада закликає жителів бути в укриттях.
"Друзі! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - вказав голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.
"Ракета в напрямку Черкас. Убезпечуємось!", - зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.
ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26.08.24, 05:02 • 136434 перегляди