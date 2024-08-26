О взрывах сообщают в Хмельницком, Днепре и Виннице во время воздушной тревоги

В Хмельницком, Виннице и Днепре сообщают о звуках взрывов на фоне воздушной тревоги, пишет УНН.

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"В Хмельницком слышны звуки взрывов", - сообщило „Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - также указало „Суспільне". А потом добавило: "В Днепре слышны повторные звуки взрывов".

"Днепр - укрытие!" - призвали в ВС ВСУ в Telegram.

"В Виннице был слышен звук взрывов", - отметило также „Суспільне".

"Винница - укрытие!" - призвали в ВС ВСУ.

"В Виннице повторно был слышен звук взрыва", - отмечает „Суспільне".

Тем временем по регионам власти призывают жителей быть в укрытиях.

"Друзья! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - указал глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

"Ракета в направлении Черкасс. Обезопасываемся!", - отметил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

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