Хмельницкая область подверглась атаке рф дронами и ракетами, последствия выясняются - ОВА
Киев • УНН
С ночи враг атаковал Хмельницкую область ракетами и дронами. Последствия выясняются, оперативные службы работают на местах, открываются Пункты несокрушимости для предоставления первоочередных услуг населению.
С ночи российские войска атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. Последствия выясняются, оперативные службы работают на местах, открываются Пункты Несокрушимости для предоставления первоочередных услуг населению, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.
С ночи враг атакует область ракетами и дронами. Сейчас выясняем последствия атаки. Все оперативные службы работают на местах. Детали позже
По словам главы ОВА, он поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов Несокрушимости, чтобы все имели возможность подзарядить телефоны и получить необходимые первоочередные услуги.
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