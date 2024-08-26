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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хмельницкая область подверглась атаке рф дронами и ракетами, последствия выясняются - ОВА

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 08:18  •  16227 просмотра

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С ночи враг атаковал Хмельницкую область ракетами и дронами. Последствия выясняются, оперативные службы работают на местах, открываются Пункты несокрушимости для предоставления первоочередных услуг населению.

С ночи российские войска атаковали Хмельницкую область ракетами и дронами. Последствия выясняются, оперативные службы работают на местах, открываются Пункты Несокрушимости для предоставления первоочередных услуг населению, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, пишет УНН.

С ночи враг атакует область ракетами и дронами. Сейчас выясняем последствия атаки. Все оперативные службы работают на местах. Детали позже

- написал Тюрин в Facebook.

По словам главы ОВА, он поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов Несокрушимости, чтобы все имели возможность подзарядить телефоны и получить необходимые первоочередные услуги.

Про вибухи повідомляють у Хмельницькому, Дніпрі та Вінниці під час повітряної тривоги26 августа 2024, 05:24 • 24304 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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