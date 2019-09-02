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Посадковий модуль індійської місії на Місяць успішно відокремився від орбітального апарату

Посадковий модуль індійської місії на Місяць успішно відокремився від орбітального апарату

Київ • УНН

 • 19252 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Посадковий модуль “Вікрам” індійської місячної місії “Чандраян-2”, що несе на собі місяцехід, успішно відокремився від орбітального зонда сьогодні вранці. “Вікрама” має через п’ять днів здійснити м’яку посадку поблизу південного полюса Місяця, після чого Індія стане четвертою країною, яка зуміла посадити космічний апарат на поверхню Місяця, повідомляється на сайті місії, передає УНН.

“Чандраян-2” стала другою індійської дослідницької місячної місією і складається з орбітального зонда, посадкового модуля “Вікрам” і місяцеходу “Прагаян”. Старт місії відбувся 22 липня 2019 року, а 20 серпня апарати в польотній конфігурації вийшли на місячну орбіту. Потім слідували п’ять успішних маневрів щодо поступового зниження висоти орбіти, зараз апарати перебувають на орбіті з параметрами 119×127 кілометрів.

2 вересня 2019 року відбувся успішний поділ посадкового модуля і орбітального апарату, який буде працювати на місячній полярній орбіті з параметрами 100×30 кілометрів. М’яка посадка “Вікрама” в районі південного полюса Місяця повинна відбутися 7 вересня 2019 року, перед цим модуль повинен встигнути зробити два маневри корекції орбіти в рамках підготовки до висадки.

Модуль і місяцехід протягом одного місячного дня вивчатимуть механічні, теплові та хімічні властивості реголіту за допомогою спектрометрів і інших наукових приладів, а також займуться сейсмічними дослідженнями. Наукова програма орбітального зонда розрахована на один рік, він буде шукати сліди води в місячному ґрунті за допомогою спектрометрів, а також вивчати місячну іоносферу і екзосферу.

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