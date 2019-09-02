Посадочный модуль индийской миссии на Луну успешно отделился от орбитального аппарата
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Посадочный модуль “Викрам” индийской лунной миссии “Чандраян-2”, несущий на себе луноход, успешно отделился от орбитального зонда сегодня утром. “Викраму” предстоит через пять дней совершить мягкую посадку вблизи южного полюса Луны, после чего Индия станет четвертой страной, сумевшей посадить космический аппарат на поверхность Луны, сообщается на сайте миссии, передает УНН.
“Чандраян-2” стала второй индийской исследовательской лунной миссией и состоит из орбитального зонда, посадочного модуля “Викрам” и лунохода “Прагаян”. Старт миссии состоялся 22 июля 2019 года, а 20 августа аппараты в полетной конфигурации вышли на лунную орбиту. Затем последовало пять успешных маневров по постепенному снижению высоты орбиты, сейчас аппараты находятся на орбите с параметрами 119×127 километров.
2 сентября 2019 года состоялось успешное разделение посадочного модуля и орбитального аппарата, который будет работать на лунной полярной орбите с параметрами 100×30 километров. Мягкая посадка “Викрама” в районе южного полюса Луны должна состояться 7 сентября 2019 года, перед этим модуль должен успеть совершить два маневра коррекции орбиты в рамках подготовки к высадке.
Модуль и луноход в течение одного лунного дня будут изучать механические, тепловые и химические свойства реголита при помощи спектрометров и других научных приборов, а также займутся сейсмическими исследованиями. Научная программа орбитального зонда рассчитана на один год, он будет искать следы воды в лунном грунте при помощи спектрометров, а также изучать лунную ионосферу и экзосферу.