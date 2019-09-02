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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 8803 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113810 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124615 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116066 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121754 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 126253 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 151439 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Посадочный модуль индийской миссии на Луну успешно отделился от орбитального аппарата

Посадочный модуль индийской миссии на Луну успешно отделился от орбитального аппарата

Киев  •  УНН

 • 19252 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Посадочный модуль “Викрам” индийской лунной миссии “Чандраян-2”, несущий на себе луноход, успешно отделился от орбитального зонда сегодня утром. “Викраму” предстоит через пять дней совершить мягкую посадку вблизи южного полюса Луны, после чего Индия станет четвертой страной, сумевшей посадить космический аппарат на поверхность Луны, сообщается на сайте миссии, передает УНН.

“Чандраян-2” стала второй индийской исследовательской лунной миссией и состоит из орбитального зонда, посадочного модуля “Викрам” и лунохода “Прагаян”. Старт миссии состоялся 22 июля 2019 года, а 20 августа аппараты в полетной конфигурации вышли на лунную орбиту. Затем последовало пять успешных маневров по постепенному снижению высоты орбиты, сейчас аппараты находятся на орбите с параметрами 119×127 километров.

2 сентября 2019 года состоялось успешное разделение посадочного модуля и орбитального аппарата, который будет работать на лунной полярной орбите с параметрами 100×30 километров. Мягкая посадка “Викрама” в районе южного полюса Луны должна состояться 7 сентября 2019 года, перед этим модуль должен успеть совершить два маневра коррекции орбиты в рамках подготовки к высадке.

Модуль и луноход в течение одного лунного дня будут изучать механические, тепловые и химические свойства реголита при помощи спектрометров и других научных приборов, а также займутся сейсмическими исследованиями. Научная программа орбитального зонда рассчитана на один год, он будет искать следы воды в лунном грунте при помощи спектрометров, а также изучать лунную ионосферу и экзосферу.

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