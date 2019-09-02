Посадочный модуль индийской миссии на Луну успешно отделился от орбитального аппарата

“Чандраян-2” стала второй индийской исследовательской лунной миссией и состоит из орбитального зонда, посадочного модуля “Викрам” и лунохода “Прагаян”. Старт миссии состоялся 22 июля 2019 года, а 20 августа аппараты в полетной конфигурации вышли на лунную орбиту. Затем последовало пять успешных маневров по постепенному снижению высоты орбиты, сейчас аппараты находятся на орбите с параметрами 119×127 километров.

2 сентября 2019 года состоялось успешное разделение посадочного модуля и орбитального аппарата, который будет работать на лунной полярной орбите с параметрами 100×30 километров. Мягкая посадка “Викрама” в районе южного полюса Луны должна состояться 7 сентября 2019 года, перед этим модуль должен успеть совершить два маневра коррекции орбиты в рамках подготовки к высадке.

Модуль и луноход в течение одного лунного дня будут изучать механические, тепловые и химические свойства реголита при помощи спектрометров и других научных приборов, а также займутся сейсмическими исследованиями. Научная программа орбитального зонда рассчитана на один год, он будет искать следы воды в лунном грунте при помощи спектрометров, а также изучать лунную ионосферу и экзосферу.