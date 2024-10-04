Порошенко з командою обіцяли бути на фронті, але в розпал війни його депутат купує лакшері житло на островах - експерт

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Київ • УНН

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Артур Герасимов придбав маєток у Плютах під Києвом у липні 2022 року. Експерти оцінюють реальну вартість нерухомості у 2-2,5 млн доларів, але в декларації вказано менше 3 млн грн.

Лідер фракції Петра Порошенка у Верховній Раді Артур Герасимов у розпал війни купує лакшері віллу, незважаючи на заяви Петра Олексійовича про те, що вся команда "Євросолідарності" має бути на фронті. Про це у себе на сторінці написав експерт Петро Олещук, зазначивши, що команда  нардепа існує в двох реальностях: в одній, уявній, вони - на фронті, а в реальній - дбають про свої статки, передає УНН.

Так, за словами Олещука в розслідуванні Бігус.Інфо, журналісти якого знайшли на островах під Києвом маєток нардепа Артура Герасимова, шокує дата купівлі: розпал війни липень 2022 року.

"Не встигла орда відійти від Києва, як в Петра Олексійовича кинулися купувати лакшері вілли. Волонтери по копійках збирали на ЗСУ, а у Петра, маючи вілли в Іспанії поруч зі Свинарчуками, вирішили, що краще витратити гроші ще на один палац. Новий маєток і приблизно 0,3 га землі в Плютах під Києвом оформила на себе дружина нардепа від "Європейської солідарності" Герасимова. Раніше котедж, збудований посеред острова, де будівництво де-факто заборонене і через це прокуратура мала звертатися до суду, був оформлений на тещу Герасимова – Тетяну Матвєєву", -  написав Олещук.

За словами експерта вартість маєтку Герасимова критично занижена до рівня ціни невеликої квартири у віддалених районах Києва.

"У декларації нардепа зазначено, що вартість землі і будинку становить менш ніж 3 млн грн. За оцінками розслідувачів, схожа земля з маєтком в Плютах коштує на ринку 2-2,5 млн доларів. Герасимов справжній щасливчик: купив маєток і 30 соток під ним трохи більше, ніж за 70 тис доларів. По суті, за ціною "двушки" в спальному районі Києва",  - підкреслив Олещук.

Експерт зазначив, що нерухомість на островах є одним з пріоритетних сфер інтересів Порошенка та його команди.

"Якби в Україні було дозволено подвійне громадянство, Порошенко разом з усіма своїми депутатами стали б громадянами Мальдів. Бо надто сильно найбагатша фракція ВР полюбляє ці острови.  "Мальдівській солідарності" разом з Порошенком вдається існувати в двох реальностях одночасно: в одній, уявній, вони на фронті і на ЗСУ донатять мільйони мільярдів, а в іншій, українській - створюють для себе Мальдіви тут і зараз, поки країна охоплена вогнем війни. Як казав Петро Порошенко: хоч "я і моя команда маємо бути на фронті (с)", але вілли на островах самі себе не заселять", - написав експерт.

Як відомо, нещодавно один з лідерів команди Порошенка, лідер фракції  "Європейська Солідарність" у міськраді Дніпра депутат Каміль Примаков разом з сім’ями та колегами-депутатами були помічені на відпочинку на лакшері курорті на Мальдівах у січні 2024 року. Туди вони поїхали замість конференції з повоєнного відновлення регіонів України. Лише одне вбрання дружини депутата від Порошенка, яке вона вдягла на вечірку, коштує понад 10 млн грн.

Сам Петро Порошенко лише у вересні 2024 року задекларував понад 1,1 млрд доходів, що у 125 разів більше, ніж заявлені доходи олігарха в аналогічний довоєнний період

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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