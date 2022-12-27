Попит на житло залишається слабким, пропозиція на ринку нерухомості впаде у майбутньому - НБУ

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Згідно зі звітами нотаріусів, за перші три квартали було укладено трохи більше чверті від кількості угод за аналогічний період торік. Як зазначили в НБУ, активність покупців - майже нульова і суттєво залежить від безпекової ситуації в конкретних населених пунктах, зокрема від інтенсивності ракетних обстрілів. Наявний попит передусім орієнтований на готове житло для проживання. Крім цього, українці надають перевагу безпечнішому та автономному житлу.

"З огляду на тривалий характер війни, високі ризики для безпеки населення та повільне відновлення доходів попит тривалий час буде низьким, а ринок у середньостроковій перспективі стагнуватиме. Потенційний попит надалі сформують ті, хто втратив житло через війну, але лише за наявності ресурсів, в тому числі від компенсації за втрачене майно", - зазначили експерти.

Крім цього, Нацбанк інформує, що з початку війни в Україні відновилися роботи з будівництва новобудов на понад двох третинах об’єктів - переважно в тих житлових комплексах, продати які є вищі шанси. Це, зокрема, ті, які розташовані у західних областях України та перебувають на фінальній стадії будівництва. У інших випадках, відновлення робіт відбулося переважно "на папері".

За даними ДССУ, за три квартали цьогоріч було завершено будівництво 2,8 мільйона квадратних метрів багатоквартирного житла. Це вдвічі менше від рекордного показника минулого року за такий самий період, але лише на чверть менше, ніж у середньому за попередні п’ять років.Зазначається, що гірша ситуація з початком нового будівництва.

"За перші дев’ять місяців забудовники отримали дозволи на будівництво вдвічі меншого обсягу багатоквартирного житла, ніж у середньому за аналогічний період попередніх чотирьох років. Разом з тим отримання дозволу не свідчить про початок будівництва – фактичний старт будівельних робіт може відкладатися на тривалий період", - повідомили в НБУ.

Через кволі темпи нового будівництва, а також руйнування будинків унаслідок атак рф, очікується суттєве зниження пропозиції житла найближчим часом, а після завершення війни, призведе до його дефіциту на ринку.

Водночас, за даними ЛУН, у Києві ціни на новобудови за січень – листопад цього року зросли на близько 40%, а у Львові – вдвічі швидше, що пов'язують з прагненням забудовників компенсувати собівартість виробництва, що зростає. НБУ зазначає, що орендний ринок надає кращі орієнтири рівноважних цін, ніж ринок нерухомості. За ціновим критерієм нині оренда житла видається кращою альтернативою, ніж купівля, і ця ситуація зберігатиметься тривалий час, відзначили експерти.

Нагадаємо

Станом на листопад цього року, ринок нерухомості в Києві просів, а ціни за останні пів року знизилися на 10-15%. Попитом більше мають бюджетні одно- та двокімнатні квартири на вторинному ринку. Про це в коментарі УНН розповів рієлтор Богдан Маковецький.