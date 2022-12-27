Спрос на жилье остается слабым, предложение на рынке недвижимости упадет в будущем - НБУ

Детали

Согласно отчетам нотариусов, за первые три квартала было заключено чуть больше четверти количества соглашений за аналогичный период в прошлом году. Как отметили в НБУ, активность покупателей – почти нулевая и существенно зависит от ситуации в конкретных населенных пунктах, в частности от интенсивности ракетных обстрелов. Имеющийся спрос, прежде всего, ориентирован на готовое жилье для проживания. Кроме этого, украинцы предпочитают более безопасное и автономное жилье.

"Учитывая длительный характер войны, высокие риски для безопасности населения и медленное восстановление доходов спрос длительное время будет низким, а рынок в среднесрочной перспективе будет стагнировать. Потенциальный спрос в дальнейшем сформируют те, кто потерял жилье из-за войны, но только при наличии ресурсов, в том числе от компенсации за утраченного имущества", – отметили эксперты.

Кроме этого, Нацбанк информирует, что с начала войны в Украине возобновились работы по строительству новостроек на более чем двух третях объектов - преимущественно в тех жилых комплексах, продать которые есть более высокие шансы. Это, в частности, те, которые находятся в западных областях Украины и находятся на финальной стадии строительства. В других случаях восстановление работ произошло преимущественно "на бумаге".

По данным ГССУ, за три квартала этого года было завершено строительство 2,8 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья. Это вдвое меньше рекордного показателя прошлого года за такой же период, но лишь на четверть меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Отмечается, что хуже ситуация с началом нового строительства.

"За первые девять месяцев застройщики получили разрешения на строительство вдвое меньшего объема многоквартирного жилья, чем в среднем за аналогичный период предыдущих четырех лет. Вместе с тем получение разрешения не свидетельствует о начале строительства – фактический старт строительных работ может откладываться на длительный период", – сообщили в НБУ.

Из-за хрупких темпов нового строительства, а также разрушения домов вследствие атак рф, ожидается существенное снижение предложения жилья в ближайшее время, а после завершения войны, приведет к его дефициту на рынке.

В то же время, по данным ЛУН, в Киеве цены на новостройки за январь – ноябрь этого года выросли на около 40%, а во Львове – вдвое быстрее, что связывают со стремлением застройщиков компенсировать себестоимость производства, что растет. НБУ отмечает, что арендный рынок дает лучшие ориентиры равновесных цен, чем рынок недвижимости. По ценовому критерию сейчас аренда жилья кажется лучшей альтернативой, чем покупка, и эта ситуация будет сохраняться длительное время, отметили эксперты.

Напомним

По состоянию на ноябрь этого года, рынок недвижимости в Киеве просел, а цены за последние пол года снизились на 10-15%. Спросом больше пользуются бюджетные одно- и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Об этом в комментарии УНН рассказал риелтор Богдан Маковецкий.