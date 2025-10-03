$41.220.08
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 9426 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
2 жовтня, 18:06 • 25519 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
2 жовтня, 13:54 • 48790 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 40538 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 30686 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 29589 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 28494 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 31243 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 32045 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
Понад половина зі 162 боїв зосередилася на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 162 бойові зіткнення за минулу добу, з них понад половина припала на Покровський, Новопавлівський та Торецький напрямки. Противник завдав 70 авіаударів, скинув 174 керовані авіабомби та використав 5888 дронів-камікадзе.

Понад половина зі 162 боїв зосередилася на трьох напрямках: карта від Генштабу

На фронті минулої доби сталося 162 бої, понад половина з яких - на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 3 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4606 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та в бік населеного пункту Дробишеве.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новогригорівка, Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам’янка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

