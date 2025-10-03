Понад половина зі 162 боїв зосередилася на трьох напрямках: карта від Генштабу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 162 бойові зіткнення за минулу добу, з них понад половина припала на Покровський, Новопавлівський та Торецький напрямки. Противник завдав 70 авіаударів, скинув 174 керовані авіабомби та використав 5888 дронів-камікадзе.
На фронті минулої доби сталося 162 бої, понад половина з яких - на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 3 жовтня, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнення
Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4606 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та в бік населеного пункту Дробишеве.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новогригорівка, Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.
На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам’янка.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
росія за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових03.10.25, 07:29 • 2252 перегляди