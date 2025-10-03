Более половины из 162 боев сосредоточились на трех направлениях: карта от Генштаба

На фронте за прошедшие сутки произошло 162 боя, более половины из которых - на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 3 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4606 обстрелов, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5888 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Колодези, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филии.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новогригоровка, Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Снежное, Березовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Каменка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

