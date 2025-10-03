Более половины из 162 боев сосредоточились на трех направлениях: карта от Генштаба
Генштаб ВСУ сообщил о 162 боевых столкновениях за минувшие сутки, из них более половины пришлись на Покровское, Новопавловское и Торецкое направления. Противник нанес 70 авиаударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы и использовал 5888 дронов-камикадзе.
На фронте за прошедшие сутки произошло 162 боя, более половины из которых - на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 3 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновения
Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 174 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4606 обстрелов, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5888 дронов-камикадзе.
"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили пять атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 149 артиллерийских обстрелов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.
На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Колодези, Шандриголово, Торское, Грековка и в сторону населенного пункта Дробышево.
На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Ямполя, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровска и Филии.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 28 атак в районах населенных пунктов Новониколаевка, Новогригоровка, Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Снежное, Березовое.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений в районе населенного пункта Полтавка.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения – противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Каменка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеских штурма в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
