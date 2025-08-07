$41.610.07
Ексклюзив
14:11 • 8456 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 42269 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 44853 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 65596 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 92547 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 66030 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 44019 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозру
6 серпня, 22:17 • 44556 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56130 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55839 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Понад половина боїв на фронті припала на два напрямки - Генштаб

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

З початку доби 7 серпня на фронті відбулося 69 бойових зіткнень. Покровський та Лиманський напрямки стали епіцентром понад половини цих боїв.

Понад половина боїв на фронті припала на два напрямки - Генштаб

Понад половина з 69 боїв на фронті з початку поточної доби була зосереджена на двох напрямках - Покровському та Лиманському, повідомили у зведенні на 16 годину 7 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 69

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Рясне, Миропільське, Тур’я Сумської області; Відродженівське Харківської області. Під авіаударом опинився населений пункт Середина-Буда Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбили сім ворожих атак. Авіація загарбників завдала шести ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 214 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог атакував двічі у районі Вовчанська, одне боєзіткнення наразі триває.

На Куп’янському напрямку російські окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українців у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки. Сім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян чотири рази намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Григорівки та Федорівки, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку ворог намагається просуватися вперед у бік Новомаркового і Ступочок. Підрозділи Сил оборони відбили одну атаку, бій триває.

На Торецькому напрямку противник намагається вклинитися в нашу оборону в районі Диліївки, Торецька, Щербинівки та Русиного Яру. Чотири штурмові дії загарбників наші захисники відбили, ще дві атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах населених пунктів Філії та Товстого.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи відбили атаку загарбника у бік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках супротивник наступальних дій не проводив.

ГУР підтвердило ураження ворожих РЛС, десантного катера та бази ППО в окупованому Криму: показали відео07.08.25, 14:09 • 2716 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна