Более половины боев на фронте пришлись на два направления - Генштаб

Более половины из 69 боев на фронте с начала текущих суток были сосредоточены на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в сводке на 16 часов 7 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 69 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Рясное, Миропольское, Турья Сумской области; Возрожденевское Харьковской области. Под авиаударом оказался населенный пункт Середина-Буда Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили семь вражеских атак. Авиация захватчиков нанесла шесть ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 214 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска, одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили шесть атак в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки и Загрызового, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполовка, Колодези, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении подразделения россиян четыре раза пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григоровки и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в сторону Новомарково и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили одну атаку, бой продолжается.

На Торецком направлении противник пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дылеевки, Торецка, Щербиновки и Русиного Яра. Четыре штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Лысовка, Заповедное, Зверовое, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Филии и Толстого.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили атаку захватчика в сторону Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

