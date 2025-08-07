Более половины боев на фронте пришлись на два направления - Генштаб

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 5512 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 34970 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 38285 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 62209 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 86043 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 64496 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 43099 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 44314 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55970 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55788 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.3м/с
37%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 44190 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo7 августа, 08:55 • 43256 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 62716 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 15296 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28244 просмотра
публикации
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo13:59 • 11836 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 28497 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 34988 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 38299 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63024 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Закарпатская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 63061 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 119954 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 130081 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 122079 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 133441 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Ми-8
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Более половины боев на фронте пришлись на два направления - Генштаб

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

С начала суток 7 августа на фронте произошло 69 боевых столкновений. Покровское и Лиманское направления стали эпицентром более половины этих боев.

Более половины боев на фронте пришлись на два направления - Генштаб

Более половины из 69 боев на фронте с начала текущих суток были сосредоточены на двух направлениях - Покровском и Лиманском, сообщили в сводке на 16 часов 7 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 69

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Рясное, Миропольское, Турья Сумской области; Возрожденевское Харьковской области. Под авиаударом оказался населенный пункт Середина-Буда Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отбили семь вражеских атак. Авиация захватчиков нанесла шесть ударов, сбросив при этом 16 управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг совершил 214 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг атаковал дважды в районе Волчанска, одно боестолкновение сейчас продолжается.

На Купянском направлении российские оккупанты совершили шесть атак в районах Мирного, Голубовки, Кондрашовки и Загрызового, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила 15 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполовка, Колодези, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Сиверском направлении подразделения россиян четыре раза пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Григоровки и Федоровки, два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в сторону Новомарково и Ступочек. Подразделения Сил обороны отбили одну атаку, бой продолжается.

На Торецком направлении противник пытается вклиниться в нашу оборону в районе Дылеевки, Торецка, Щербиновки и Русиного Яра. Четыре штурмовых действия захватчиков наши защитники отбили, еще две атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 24 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоекономическое, Родинское, Сухецкое, Лысовка, Заповедное, Зверовое, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили два штурмовых действия вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах населенных пунктов Филии и Толстого.

На Ореховском направлении украинские подразделения отбили атаку захватчика в сторону Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

ГУР подтвердило поражение вражеских РЛС, десантного катера и базы ПВО в оккупированном Крыму: показали видео07.08.25, 14:09 • 2684 просмотра

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Харьковская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина