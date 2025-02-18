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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122676 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147123 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138665 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117277 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

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За минулу добу відбулося 139 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог завдав 71 авіаудар та здійснив близько 5000 артилерійських обстрілів.

139 боїв сталося на фронті минулої доби, більшість - на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 18 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 17 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 71 авіаційного ударів із використанням двох ракет та 99 керованих авіабомб, залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів, з них 93 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, шість засобів ракетних військ і артилерії та п’ять засобів РЕБ/РЛС загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутись в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу Зарічного та Ямполівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог вчинив шість атак на позиції наших військ в районі Часового Яру.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог п’ять разів атакував українські підрозділи біля Торецька.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

На решті напрямків противник активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"У Курській області минулої доби українські воїни відбили 13 атак загарбників, також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 30 КАБ та здійснив 573 обстріли, 11 з яких - із РСЗВ", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

ЗСУ знешкодили ще 1 170 загарбників, сотні одиниць озброєння і техніки ворога – Генштаб ЗСУ18.02.25, 08:01 • 29341 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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