ЗСУ знешкодили ще 1 170 загарбників, сотні одиниць озброєння і техніки ворога – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 1170 російських військових та знищення 337 одиниць техніки за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 861090 осіб.
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії – лише за минулу добу відмінусували 1 170 окупантів та 337 одиниць ворожого озброєння та техніки. Про це інформує Генштаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 861090 (+1170) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10101 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12)
- артилерійських систем ‒ 23275 (+53)
- РСЗВ ‒ 1285 (+2)
- засоби ППО ‒ 1068 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 25586 (+181)
- крилаті ракети ‒ 3064 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37679 (+74)
- спеціальна техніка ‒ 3751 (+1)
Нагадаємо
За минулу добу відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше атак на Покровському напрямку - 44 рази. Противник завдав 53 авіаудари та запустив понад 1000 дронів-камікадзе.
Британська розвідка прогнозує, що росія втрачатиме тисячу військових на добу у лютому 202505.02.25, 14:33 • 21580 переглядiв