ЗСУ знешкодили ще 1 170 загарбників, сотні одиниць озброєння і техніки ворога – Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії – лише за минулу добу відмінусували 1 170 окупантів та 337 одиниць ворожого озброєння та техніки. Про це інформує Генштаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 861090 (+1170) осіб ліквідовано

танків ‒ 10101 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12)

артилерійських систем ‒ 23275 (+53)

РСЗВ ‒ 1285 (+2)

засоби ППО ‒ 1068 (+1)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 25586 (+181)

крилаті ракети ‒ 3064 (+1)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37679 (+74)

спеціальна техніка ‒ 3751 (+1)

Нагадаємо

За минулу добу відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше атак на Покровському напрямку - 44 рази. Противник завдав 53 авіаудари та запустив понад 1000 дронів-камікадзе.

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