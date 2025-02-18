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ЗСУ знешкодили ще 1 170 загарбників, сотні одиниць озброєння і техніки ворога – Генштаб ЗСУ

ЗСУ знешкодили ще 1 170 загарбників, сотні одиниць озброєння і техніки ворога – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 29341 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про ліквідацію 1170 російських військових та знищення 337 одиниць техніки за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 861090 осіб.

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці росії – лише за минулу добу відмінусували 1 170 окупантів та 337 одиниць ворожого озброєння та техніки. Про це інформує Генштаб Збройних сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 861090 (+1170) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10101 (+12)
      • бойових броньованих машин ‒ 21075 (+12)
        • артилерійських систем ‒ 23275 (+53)
          • РСЗВ ‒ 1285 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1068 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 25586 (+181)
                    • крилаті ракети ‒ 3064 (+1)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 37679 (+74)
                            • спеціальна техніка ‒ 3751 (+1)

                              Нагадаємо

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