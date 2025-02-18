ВСУ обезвредили еще 1 170 захватчиков, сотни единиц вооружения и техники врага - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1170 российских военных и уничтожении 337 единиц техники за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 861090 человек.
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - только за минувшие сутки отминусовали 1 170 оккупантов и 337 единиц вражеского вооружения и техники. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 861090 (+1170) человек ликвидировано
- танков - 10101 (+12)
- боевых бронированных машин - 21075 (+12)
- артиллерийских систем - 23275 (+53)
- РСЗВ - 1285 (+2)
- средства ППО - 1068 (+1)
- самолетов - 370 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25586 (+181)
- крылатые ракеты - 3064 (+1)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 37679 (+74)
- специальная техника - 3751 (+1)
Напомним
За минувшие сутки произошло 122 боевых столкновения, больше всего атак на Покровском направлении - 44 раза. Противник нанес 53 авиаудара и запустил более 1000 дронов-камикадзе.
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