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ВСУ обезвредили еще 1 170 захватчиков, сотни единиц вооружения и техники врага - Генштаб ВСУ

ВСУ обезвредили еще 1 170 захватчиков, сотни единиц вооружения и техники врага - Генштаб ВСУ

Киев  •  УНН

 • 13581 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщил о ликвидации 1170 российских военных и уничтожении 337 единиц техники за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 861090 человек.

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - только за минувшие сутки отминусовали 1 170 оккупантов и 337 единиц вражеского вооружения и техники. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 861090 (+1170) человек ликвидировано
    • танков - 10101 (+12)
      • боевых бронированных машин - 21075 (+12)
        • артиллерийских систем - 23275 (+53)
          • РСЗВ - 1285 (+2)
            • средства ППО - 1068 (+1)
              • самолетов - 370 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25586 (+181)
                    • крылатые ракеты - 3064 (+1)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 37679 (+74)
                            • специальная техника - 3751 (+1)

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

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