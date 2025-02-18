ВСУ обезвредили еще 1 170 захватчиков, сотни единиц вооружения и техники врага - Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России - только за минувшие сутки отминусовали 1 170 оккупантов и 337 единиц вражеского вооружения и техники. Об этом информирует Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - 861090 (+1170) человек ликвидировано

танков - 10101 (+12)

боевых бронированных машин - 21075 (+12)

артиллерийских систем - 23275 (+53)

РСЗВ - 1285 (+2)

средства ППО - 1068 (+1)

самолетов - 370 (0)

вертолетов - 331 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 25586 (+181)

крылатые ракеты - 3064 (+1)

корабли / катера - 28 (0)

подводные лодки - 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн - 37679 (+74)

специальная техника - 3751 (+1)

Напомним

За минувшие сутки произошло 122 боевых столкновения, больше всего атак на Покровском направлении - 44 раза. Противник нанес 53 авиаудара и запустил более 1000 дронов-камикадзе.

Британская разведка прогнозирует, что Россия будет терять тысячу военных в сутки в феврале 2025 года