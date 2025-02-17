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15 березня, 19:03 • 118341 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135723 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115628 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107088 перегляди

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15 березня, 10:46 • 102610 перегляди

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122 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найбільше

122 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найбільше

Київ • УНН

 • 100124 перегляди

За минулу добу відбулося 122 бойових зіткнення, найбільше атак на Покровському напрямку - 44 рази. Противник завдав 53 авіаудари та запустив понад 1000 дронів-камікадзе.

Від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував 44 рази, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу. 

російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням двох ракет та 53 авіаційних ударів, застосувавши 67 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1067 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

 - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Тополь, Сили оборони успішно відбили три спроби агресора просунутися вперед.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій біля Петропавлівки, Глушківки, Загризового та в напрямку Новоосинового. Українські підрозділи відбили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники шість разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Зарічного та Ямполівки. Отримали відсіч.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Білогорівки, успіху не мав.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру та Васюківки, дві спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, триває три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів біля Торецька. Наразі триває два бої.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 44 рази атакував у районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного. Наші захисники відбили 36 штурмів, ще вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 325 окупантів, з них 163 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили танк, сім БпЛА, важку вогнеметну систему "ТОС-2" та дві одиниці автомобільної техніки, також пошкодили два автомобілі, мотоцикл, дві антени управління БпЛА та три артилерійські системи.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 21 атаку загарбників в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Бої не вщухають у п’яти локаціях.

На Оріхівському напрямку українські захисники за сьогодні відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

На Курщині Сили оборони відбили вісім штурмових дій російських загарбників, до цього часу тривають два боєзіткнення.

На інших напрямках — без особливих змін, резюмували у Генштабі.

Втрати рф за добу: понад 1500 військових та десятки одиниць техніки17.02.25, 07:46 • 31194 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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