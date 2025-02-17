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122 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атаковали больше всего

122 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атаковали больше всего

Киев  •  УНН

 • 7358 просмотра

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За минувшие сутки произошло 122 боевых столкновения, больше всего атак на Покровском направлении - 44 раза. Противник нанес 53 авиаудара и запустил более 1000 дронов-камикадзе.

С начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал 44 раза, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба. 

российские захватчики нанесли один ракетный удар с использованием двух ракет и 53 авиационных ударов, применив 67 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1067 дронов-камикадзе и осуществили около 4500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

 - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тополь, Силы обороны успешно отбили три попытки агрессора продвинуться вперед.

На Купянском направлении враг проводил девять наступательных действий у Петропавловки, Глушковки, Загрызово и в направлении Новоосиново. Украинские подразделения отбили все атаки врага.

На Лиманском направлении российские захватчики шесть раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Заречного и Ямполовки. Получили отпор.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Белогоровки, успеха не имел.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часового Яра и Васюковки, две попытки россиян потеснить наших защитников с занимаемых позиций успеха не имели, продолжается три боестолкновения.

На Торецком направлении сегодня произошло пять боестолкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений у Торецка. Сейчас продолжается два боя.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 44 раза атаковал в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Удачного, Успеновки, Надиевки, Ясенового, Улаклов, Андреевки и Дачного. Наши защитники отбили 36 штурмов, еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 325 оккупантов, из них 163 - безвозвратно. Кроме этого, украинские воины уничтожили танк, семь БПЛА, тяжелую огнеметную систему «ТОС-2» и две единицы автомобильной техники, также повредили два автомобиля, мотоцикл, две антенны управления БПЛА и три артиллерийские системы.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбивали 21 атаку захватчиков в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлениях Константинополя и Бурлацкого. Бои не утихают в пяти локациях.

На Ореховском направлении украинские защитники за сегодня отбили две атаки в районах Щербаков и Нестерянки.

На Курщине Силы обороны отразили восемь штурмовых действий российских захватчиков, до сих пор продолжаются два боестолкновения.

На других направлениях - без особых изменений, резюмировали в Генштабе.

Потери рф за сутки: более 1500 военных и десятки единиц техники17.02.25, 07:46 • 28937 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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