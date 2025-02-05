Более половины боев - на двух направлениях: карта боевых действий от Генштаба

На фронте произошло 85 боев за прошедшие сутки, больше всего - на Покровском направлении, также враг был активен на курщине и Торецком направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 5 февраля, показав карту боевых действий за 4 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 85 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера, как указано, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 76 авиационных ударов, в частности, привлек две ракеты и сбросил 124 КАБ. Кроме этого, совершил более пяти тысяч триста обстрелов, из них 81 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг дважды атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка и Диброва.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 наступательных действий агрессора в районах Калинового, Миролюбовки, Проминя, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

Силы обороны отбили две вражеских атаки на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении три атаки захватчиков отбиты украинскими защитниками вблизи Новоселки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Сиверском и Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, враг нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 управляемых бомб, также нанес 378 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как сообщается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1140 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага