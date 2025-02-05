Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

ukenru
09:48 • 10367 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 33362 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 83873 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117341 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 150926 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208267 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168762 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150482 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124574 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109675 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 115964 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119499 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114125 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118710 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 112804 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168723 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167395 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 299929 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 327939 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 263084 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 44301 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 48023 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114125 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 95156 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117726 перегляди
Актуальне
Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

Київ • УНН

 • 23841 перегляди

За минулу добу відбулося 85 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак. Ворог завдав 2 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив понад 5300 обстрілів.

На фронті сталося 85 боїв минулої доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог був активний на курщині та Торецькому напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 5 лютого, показавши карту бойових дій за 4 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 85 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора, як вказано, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив дві ракети та скинув 124 КАБ. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 81 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе.

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, дві артилерійські системи та одну станцію РЕБ противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших військ у районі Вовчанська.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося сім атак окупантів.

Минулої доби ворог двічі атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора в районах Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

Сили оборони відбили дві ворожих атаки на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку три атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, намагався просунутись в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки.

На Сіверському та Придніпровському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Минулої доби на Курському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, ворог завдав 46 авіаційних ударів, скинувши 67 керованих бомб, також завдав 378 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як повідомляється, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1140 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога05.02.25, 07:50 • 27073 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами