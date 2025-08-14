$41.430.02
13 серпня, 19:25 • 12300 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 27742 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 33419 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 35178 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 39067 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74209 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 76837 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 146976 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66266 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 122959 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу 14 серпня 2025

Київ • УНН

 • 106 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 148 бойових зіткнень, понад третина з яких припала на Покровський напрямок. Ворог завдав 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 154 керовані бомби.

Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Понад третина зі 148 боїв за минулу добу на фронті сталася на Покровському напрямку, повідомили у зведенні на 8 годину 14 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 148 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних та 87 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 154 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5758 обстрілів, з них 82 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4423 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян. Противник завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 27 керованих авіаційних бомб та здійснив 289 обстрілів, зокрема 14 - із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 14 штурмових дій окупаційних військ в районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення. Ворог атакував у бік Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 14 спроб прорвати оборонні рубежі наших військ в районах населених пунктів Маліївка, Товсте, Шевченко та Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутись вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав поблизу населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили чотири спроби агресора просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога: ліквідовано майже тисячу окупантів за добу - Генштаб14.08.25, 07:52 • 804 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна