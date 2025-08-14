$41.430.02
13 августа, 19:25 • 12296 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 27732 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 33411 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 35169 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 39062 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74207 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 76834 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 146969 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66265 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 122954 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба 14 августа 2025

Киев • УНН

 • 92 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений, более трети из которых пришлись на Покровское направление. Враг нанес 2 ракетных и 87 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 154 управляемые бомбы.

Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Более трети из 148 боев за минувшие сутки на фронте произошли на Покровском направлении, сообщили в сводке на 8 часов 14 августа в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки произошло 148 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 2 ракетных и 87 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 154 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5758 обстрелов, из них 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4423 дрона-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, склад материально-технических средств, пункт управления и радиолокационную станцию российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шесть атак россиян. Противник нанес 16 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 27 управляемых авиационных бомб и совершил 289 обстрелов, в том числе 14 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Каменки, Западного и Фиголевки.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Нововодяное, Карповка, Редкодуб, Колодези и Торское.

На Северском направлении наши защитники отбили 14 штурмовых действий оккупационных войск в районах Григоровки, Новоселовки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения. Враг атаковал в сторону Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил семь атак в районах Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово, Новоукраинка и Дачное.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 попыток прорвать оборонительные рубежи наших войск в районах населенных пунктов Малеевка, Толстое, Шевченко и Александроград.

На Гуляйпольском направлении враг совершил одну попытку продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении противник наступал вблизи населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили четыре попытки агрессора продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага: ликвидировано более 900 оккупантов за сутки14.08.25, 07:52 • 790 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина