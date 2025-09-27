Понад 95% абонентів Запоріжжя знову отримали електропостачання після обстрілу рф

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 31365 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 60309 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 26587 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 26310 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 27455 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 23458 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 41790 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 45112 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 48973 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29598 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
З 1 жовтня призначатимуть субсидії на опалювальний сезон: кому потрібно оновити документи26 вересня, 20:32 • 2972 перегляди
Секретар РНБО закликав збільшувати частку контрактників у війську серед 18-24 річних26 вересня, 21:04 • 4354 перегляди
В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"26 вересня, 21:25 • 13112 перегляди
Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУPhoto26 вересня, 22:52 • 15924 перегляди
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС00:17 • 11210 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 60319 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 33045 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 41793 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 45115 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 48975 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 31373 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 30281 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 35831 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 38397 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 46106 перегляди
Понад 95% абонентів Запоріжжя знову отримали електропостачання після обстрілу рф

Київ • УНН

 • 886 перегляди

Станом на 4 ранку 27 вересня понад 95% абонентів Запоріжжя, які були без світла через російську атаку, заживлено. Внаслідок обстрілу 26 вересня були постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.

Понад 95% абонентів Запоріжжя знову отримали електропостачання після обстрілу рф

У суботу, 27 вересня, у Запоріжжі станом на 4 ранку заживлено понад 95% абонентів, які були без світла через російську атаку. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.    

О 4-й ранку заживлено понад 95% абонентів

- повідомив Іван Федоров.

"Дякую нашим енергетикам за оперативну роботу", - додав він.

Нагадаємо

У ніч проти 27 вересня через ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі.

Ввечері 26 вересня російська армія здійснила щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є постраждалі, частково зруйновано будівлю магазину.  

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Запоріжжя