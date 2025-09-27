Понад 95% абонентів Запоріжжя знову отримали електропостачання після обстрілу рф
Київ • УНН
Станом на 4 ранку 27 вересня понад 95% абонентів Запоріжжя, які були без світла через російську атаку, заживлено. Внаслідок обстрілу 26 вересня були постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.
У суботу, 27 вересня, у Запоріжжі станом на 4 ранку заживлено понад 95% абонентів, які були без світла через російську атаку. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
О 4-й ранку заживлено понад 95% абонентів
"Дякую нашим енергетикам за оперативну роботу", - додав він.
Нагадаємо
У ніч проти 27 вересня через ворожу атаку без електропостачання залишилися майже 9 тисяч абонентів у Запоріжжі.
Ввечері 26 вересня російська армія здійснила щонайменше два удари по Запоріжжю, поціливши в об'єкт цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є постраждалі, частково зруйновано будівлю магазину.