Более 95% абонентов Запорожья снова получили электроснабжение после обстрела РФ

Киев • УНН

 • 718 просмотра

По состоянию на 4 утра 27 сентября более 95% абонентов Запорожья, которые были без света из-за российской атаки, запитаны. В результате обстрела 26 сентября были пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

Более 95% абонентов Запорожья снова получили электроснабжение после обстрела РФ

В субботу, 27 сентября, в Запорожье по состоянию на 4 утра запитано более 95% абонентов, которые были без света из-за российской атаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.  

В 4 утра запитано более 95% абонентов

- сообщил Иван Федоров.

"Спасибо нашим энергетикам за оперативную работу", - добавил он.

Напомним

В ночь на 27 сентября из-за вражеской атаки без электроснабжения остались почти 9 тысяч абонентов в Запорожье.

Вечером 26 сентября российская армия совершила по меньшей мере два удара по Запорожью, попав в объект гражданской инфраструктуры. В результате обстрела есть пострадавшие, частично разрушено здание магазина.  

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Запорожье