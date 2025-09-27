Более 95% абонентов Запорожья снова получили электроснабжение после обстрела РФ
Киев • УНН
По состоянию на 4 утра 27 сентября более 95% абонентов Запорожья, которые были без света из-за российской атаки, запитаны. В результате обстрела 26 сентября были пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.
В субботу, 27 сентября, в Запорожье по состоянию на 4 утра запитано более 95% абонентов, которые были без света из-за российской атаки. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
В 4 утра запитано более 95% абонентов
"Спасибо нашим энергетикам за оперативную работу", - добавил он.
Напомним
В ночь на 27 сентября из-за вражеской атаки без электроснабжения остались почти 9 тысяч абонентов в Запорожье.
Вечером 26 сентября российская армия совершила по меньшей мере два удара по Запорожью, попав в объект гражданской инфраструктуры. В результате обстрела есть пострадавшие, частично разрушено здание магазина.