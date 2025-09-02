Понад 6,5 тисяч першачків отримали подарунки від Фонду "МХП-Громаді"

Цьогоріч понад 6,5 тисяч першокласників у 12 областях України розпочали навчальний рік із подарунками від Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Фонд традиційно провів акцію "Школа – серце громади", яка охопила 6581 дитину у 380 навчальних закладах.

Перший дзвоник - важливий день і для дітей, і для батьків. Ми прагнемо, щоб старт у навчальному житті був радісним і мотивуючим. Маленькі моменти щастя надихають дітей мріяти й зростати, а згодом - ставати тими, хто творитиме майбутнє своїх громад та країни