Ексклюзив
08:46 • 700 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 2594 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
07:02 • 8840 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: суд планує сьогодні обрати запобіжний захід підозрюваному
Ексклюзив
06:00 • 17658 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
05:30 • 14070 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 32871 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 43551 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 59687 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 48856 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 192204 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Понад 6,5 тисяч першачків отримали подарунки від Фонду "МХП-Громаді"

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Цьогоріч понад 6,5 тисяч першокласників у 12 областях України розпочали навчальний рік із подарунками від Благодійного фонду "МХП-Громаді". Акція "Школа – серце громади" охопила 6581 дитину у 380 навчальних закладах.

Понад 6,5 тисяч першачків отримали подарунки від Фонду "МХП-Громаді"

Цьогоріч понад 6,5 тисяч першокласників у 12 областях України розпочали навчальний рік із подарунками від Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Фонд традиційно провів акцію "Школа – серце громади", яка охопила 6581 дитину у 380 навчальних закладах.

Перший дзвоник - важливий день і для дітей, і для батьків. Ми прагнемо, щоб старт у навчальному житті був радісним і мотивуючим. Маленькі моменти щастя надихають дітей мріяти й зростати, а згодом - ставати тими, хто творитиме майбутнє своїх громад та країни

- наголосив директор фонду Олександр Пахолюк.

Кожен першокласник отримав набір для навчання: рюкзак для змінного взуття, пенал, кольорові олівці, розмальовку "10 років добрих кроків", шкільний розклад, світловідбиваючий браслет і набір солодощів Bob Snail Fun Minion.

Акція "Школа – серце громади" має на меті об’єднати зусилля бізнесу, громад і батьків для створення безпечного та дружнього освітнього середовища.

Довідка

Благодійний фонд "МХП-Громаді" вже понад 10 років працює у 700+ громадах 13 областей України. Щорічні акції та системні програми фонду охоплюють тисячі родин, зміцнюючи спільноти та допомагаючи відновлювати країну. Серед пріоритетів — підтримка військових і ветеранів у межах програми "МХП Поруч", розвиток громад, підтримка бізнесу та збереження української ідентичності. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.

Лілія Подоляк

СуспільствоОсвіта
благодійність
Forbes
ПрАТ МХП
Україна