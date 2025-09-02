Понад 6,5 тисяч першачків отримали подарунки від Фонду "МХП-Громаді"
Київ • УНН
Цьогоріч понад 6,5 тисяч першокласників у 12 областях України розпочали навчальний рік із подарунками від Благодійного фонду "МХП-Громаді". Акція "Школа – серце громади" охопила 6581 дитину у 380 навчальних закладах.
Цьогоріч понад 6,5 тисяч першокласників у 12 областях України розпочали навчальний рік із подарунками від Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.
Фонд традиційно провів акцію "Школа – серце громади", яка охопила 6581 дитину у 380 навчальних закладах.
Перший дзвоник - важливий день і для дітей, і для батьків. Ми прагнемо, щоб старт у навчальному житті був радісним і мотивуючим. Маленькі моменти щастя надихають дітей мріяти й зростати, а згодом - ставати тими, хто творитиме майбутнє своїх громад та країни
Кожен першокласник отримав набір для навчання: рюкзак для змінного взуття, пенал, кольорові олівці, розмальовку "10 років добрих кроків", шкільний розклад, світловідбиваючий браслет і набір солодощів Bob Snail Fun Minion.
Акція "Школа – серце громади" має на меті об’єднати зусилля бізнесу, громад і батьків для створення безпечного та дружнього освітнього середовища.
Довідка
Благодійний фонд "МХП-Громаді" вже понад 10 років працює у 700+ громадах 13 областей України. Щорічні акції та системні програми фонду охоплюють тисячі родин, зміцнюючи спільноти та допомагаючи відновлювати країну. Серед пріоритетів — підтримка військових і ветеранів у межах програми "МХП Поруч", розвиток громад, підтримка бізнесу та збереження української ідентичності. Фонд входить до ТОП-20 найбільших благодійних організацій України за версією Forbes.