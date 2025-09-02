Более 6,5 тысяч первоклассников получили подарки от Фонда "МХП-Громаді"
Киев • УНН
В этом году более 6,5 тысяч первоклассников в 12 областях Украины начали учебный год с подарками от Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Акция "Школа – серце громади" охватила 6581 ребенка в 380 учебных заведениях.
В этом году более 6,5 тысяч первоклассников в 12 областях Украины начали учебный год с подарками от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.
Фонд традиционно провел акцию "Школа – серце громади", которая охватила 6581 ребенка в 380 учебных заведениях.
Первый звонок – важный день и для детей, и для родителей. Мы стремимся, чтобы старт в учебной жизни был радостным и мотивирующим. Маленькие моменты счастья вдохновляют детей мечтать и расти, а впоследствии – становиться теми, кто будет творить будущее своих общин и страны
Каждый первоклассник получил набор для обучения: рюкзак для сменной обуви, пенал, цветные карандаши, раскраску "10 лет добрых шагов", школьное расписание, светоотражающий браслет и набор сладостей Bob Snail Fun Minion.
Акция "Школа – серце громади" имеет целью объединить усилия бизнеса, общин и родителей для создания безопасной и дружественной образовательной среды.
Справка
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" уже более 10 лет работает в 700+ общинах 13 областей Украины. Ежегодные акции и системные программы фонда охватывают тысячи семей, укрепляя сообщества и помогая восстанавливать страну. Среди приоритетов — поддержка военных и ветеранов в рамках программы "МХП Поруч", развитие общин, поддержка бизнеса и сохранение украинской идентичности. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.