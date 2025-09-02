Более 6,5 тысяч первоклассников получили подарки от Фонда "МХП-Громаді"

В этом году более 6,5 тысяч первоклассников в 12 областях Украины начали учебный год с подарками от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Фонд традиционно провел акцию "Школа – серце громади", которая охватила 6581 ребенка в 380 учебных заведениях.

Первый звонок – важный день и для детей, и для родителей. Мы стремимся, чтобы старт в учебной жизни был радостным и мотивирующим. Маленькие моменты счастья вдохновляют детей мечтать и расти, а впоследствии – становиться теми, кто будет творить будущее своих общин и страны