Более 6,5 тысяч первоклассников получили подарки от Фонда "МХП-Громаді"

$41.370.05
48.470.27
ukenru
Эксклюзив
08:46 • 1346 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31 • 3754 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
07:02 • 10684 просмотра
Убийство Парубия во Львове: суд планирует сегодня избрать меру пресечения подозреваемому
Эксклюзив
06:00 • 20006 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
05:30 • 15259 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 34473 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 44214 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 61167 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 48987 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 192288 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Теги
Авторы
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 150878 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 150586 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 137928 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 135084 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 127991 просмотра
публикации
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
08:46 • 1352 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре06:50 • 10985 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 20016 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 61175 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 87673 просмотра
УНН Lite
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины08:32 • 3090 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 34479 просмотра
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 42811 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 172335 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 299965 просмотра
Более 6,5 тысяч первоклассников получили подарки от Фонда "МХП-Громаді"

Киев • УНН

 • 274 просмотра

В этом году более 6,5 тысяч первоклассников в 12 областях Украины начали учебный год с подарками от Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Акция "Школа – серце громади" охватила 6581 ребенка в 380 учебных заведениях.

В этом году более 6,5 тысяч первоклассников в 12 областях Украины начали учебный год с подарками от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Фонд традиционно провел акцию "Школа – серце громади", которая охватила 6581 ребенка в 380 учебных заведениях.

Первый звонок – важный день и для детей, и для родителей. Мы стремимся, чтобы старт в учебной жизни был радостным и мотивирующим. Маленькие моменты счастья вдохновляют детей мечтать и расти, а впоследствии – становиться теми, кто будет творить будущее своих общин и страны

- отметил директор фонда Александр Пахолюк.

Каждый первоклассник получил набор для обучения: рюкзак для сменной обуви, пенал, цветные карандаши, раскраску "10 лет добрых шагов", школьное расписание, светоотражающий браслет и набор сладостей Bob Snail Fun Minion.

Акция "Школа – серце громади" имеет целью объединить усилия бизнеса, общин и родителей для создания безопасной и дружественной образовательной среды.

Справка

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" уже более 10 лет работает в 700+ общинах 13 областей Украины. Ежегодные акции и системные программы фонда охватывают тысячи семей, укрепляя сообщества и помогая восстанавливать страну. Среди приоритетов — поддержка военных и ветеранов в рамках программы "МХП Поруч", развитие общин, поддержка бизнеса и сохранение украинской идентичности. Фонд входит в ТОП-20 крупнейших благотворительных организаций Украины по версии Forbes.

Лилия Подоляк

ОбществоОбразование
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Украина