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Понад 250 тисяч гектарів: в Держгеокадастрі розповіли, скільки землі отримали учасники АТО та члени родин загиблих

Понад 250 тисяч гектарів: в Держгеокадастрі розповіли, скільки землі отримали учасники АТО та члени родин загиблих

Київ • УНН

 • 75166 перегляди

З жовтня 2014 року учасники АТО та члени сімей загиблих українських воїнів отримали 263 тисячі гектарів землі, або 180 тисяч земельних ділянок, за даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Починаючи з жовтня 2014 року, учасники АТО та члени родин загиблих українських воїнів на правах безоплатної приватизації отримали 263 тисячі гектарів. Це 180 тисяч земельних ділянок. Про це йдеться у відповіді Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на запит УНН.

Деталі

В Держгеокадастрі зазначають, що загалом за період 2014-2021 рік учасниками АТО та членами родин загиблих воїнів подано майже 403 тисяч заяв на розробку документів щодо приватизації понад 372 тис. га.

Найбільше заяв щодо отримання землі було подано у Київській(43063), Хмельницькій (35379) та Полтавській (34416) областях.

Найбільше заяв від учасників АТО та членів родин загиблих на отримання земельних ділянок було задоволено у Київській, Вінницькій та Харківській областях - 17389, 15622, та 15331 заяв відповідно.

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Додатково

НАБУ та САП заявили, що можуть арештувати землі учасників АТО в Сумській області.

Мова йде всього про 2,4 тисячі га, що становить менше 10% від загального обсягу приватизованої землі, втім, антикорупціонери вважають, що АТОвці приватизували землі, які начебто належали Національній аграрній академії наук. Версії НАБУ суперечить рішення Верховного суду, які постановили відсутність прав "аграрних науковців" на зазначені землі АТОвців.

Самі АТОвці заявили, що боронитимуть своє майно, а якщо в антикорупціонерів є до них питання - "хай їдуть до нас на фронт".

Захар Подкидишев

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