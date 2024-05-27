ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 08:05  •  17329 просмотра

Read in English

С октября 2014 года участники АТО и члены семей погибших украинских воинов получили 263 тысячи гектаров земли, или 180 тысяч земельных участков, по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Начиная с октября 2014 года, участники АТО и члены семей погибших украинских воинов на правах бесплатной приватизации получили 263 тысячи гектаров. Это 180 тысяч земельных участков. Об этом говорится в ответе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на запрос УНН.

Детали

В Госгеокадастре отмечают, что всего за период 2014-2021 год участниками АТО и членами семей погибших воинов подано почти 403 тысяч заявлений на разработку документов по приватизации более 372 тыс. га.

Больше всего заявлений о получении земли было подано в Киевской (43063), Хмельницкой (35379) и Полтавской (34416) областях.

Больше всего заявлений от участников АТО и членов семей погибших на получение земельных участков было удовлетворено в Киевской, Винницкой и Харьковской областях - 17389, 15622, и 15331 заявлений соответственно.

Image

Дополнительно

НАБУ и САП заявили, что могут арестовать земли участников АТО в Сумской области.

Речь идет всего о 2,4 тысячи га, что составляет менее 10% от общего объема приватизированной земли, впрочем, антикоррупционеры считают, что АТОвцы приватизировали земли, которые якобы принадлежали Национальной аграрной академии наук. Версии НАБУ противоречит решение Верховного суда, которые постановили отсутствие прав «аграрных ученых» на указанные земли АТОвцев.

Сами АТОвцы заявили, что будут защищать свое имущество, а если у антикоррупционеров есть к ним вопросы - "пусть едут к нам на фронт".

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ОбществоВойна
verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
kievКиев
Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  16408 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  20805 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  62227 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Эксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  91512 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  112592 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
  •  159814 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
25 мая 2024, 12:20  •  157102 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
25 мая 2024, 11:31  •  153959 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  161843 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  141467 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Новости по теме
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
Эксклюзив

  •  17329 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

  •  7019 просмотра
Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

  •  6689 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

  •  8402 просмотра
Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

  •  8859 просмотра
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

  •  7282 просмотра
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

  •  8376 просмотра
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

  •  10370 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  40746 просмотра
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

  •  8874 просмотра

Популярные

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

  •  95689 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

  •  77499 просмотра
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

  •  104023 просмотра
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки

  •  98626 просмотра
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах

  •  100895 просмотра

Публикации

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  44609 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  62227 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
Эксклюзив

  •  91512 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

  •  159814 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  254205 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

С октября 2014 года участники АТО и члены семей погибших украинских воинов получили 263 тысячи гектаров земли, или 180 тысяч земельных участков, по данным Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Общество •   •  17329 просмотра
Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины из артиллерии и минометов, зафиксировано 12 взрывов в Белопольской, Краснопольской и Эсманьской громадах.

Война •   •  7019 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

россияне практикуют использование "холостых" самолетов, когда во время массированных взлетов МиГов на самом деле ракеты несут не все истребители.

Война •   •  6689 просмотра
Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки

Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.

Экономика •   •  8402 просмотра
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов

Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.

Общество •   •  8859 просмотра
Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА

Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.

Новости Мира •   •  7282 просмотра
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии

В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки в 9 населенных пунктах.

Война •   •  8376 просмотра
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших

В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

Украина ввела ограничения энергоснабжения с 6 утра до полуночи, подключила атомный блок к сети после ремонта, возобновила газоснабжение для 1 290 потребителей в Винницкой области после вражеской атаки, а также подготовила больше атомных блоков к ремонту для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон.

Общество •   •  10370 просмотра
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут «ужасные последствия».

Экономика •   •  40746 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

С целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской, считает спикер ГПСУ.

Война •   •  8874 просмотра
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций