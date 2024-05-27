Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Начиная с октября 2014 года, участники АТО и члены семей погибших украинских воинов на правах бесплатной приватизации получили 263 тысячи гектаров. Это 180 тысяч земельных участков. Об этом говорится в ответе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на запрос УНН.

Детали

В Госгеокадастре отмечают, что всего за период 2014-2021 год участниками АТО и членами семей погибших воинов подано почти 403 тысяч заявлений на разработку документов по приватизации более 372 тыс. га.

Больше всего заявлений о получении земли было подано в Киевской (43063), Хмельницкой (35379) и Полтавской (34416) областях.

Больше всего заявлений от участников АТО и членов семей погибших на получение земельных участков было удовлетворено в Киевской, Винницкой и Харьковской областях - 17389, 15622, и 15331 заявлений соответственно.

Дополнительно

НАБУ и САП заявили, что могут арестовать земли участников АТО в Сумской области.

Речь идет всего о 2,4 тысячи га, что составляет менее 10% от общего объема приватизированной земли, впрочем, антикоррупционеры считают, что АТОвцы приватизировали земли, которые якобы принадлежали Национальной аграрной академии наук. Версии НАБУ противоречит решение Верховного суда, которые постановили отсутствие прав «аграрных ученых» на указанные земли АТОвцев.

Сами АТОвцы заявили, что будут защищать свое имущество, а если у антикоррупционеров есть к ним вопросы - "пусть едут к нам на фронт".