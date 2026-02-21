Понад 130 тис. українців евакуйовано за рік, житло потрібне 4,6 млн переселенців - віцепрем'єр

$43.270.00
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
08:00 • 6030 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 18219 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 29790 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 24734 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 29482 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 27399 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23541 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 26661 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
20 лютого, 10:00 • 50034 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Трамп відвідає Китай наступного місяця для обговорення торговельної політики після скасування тарифів
МОК розпочне розслідування щодо очільника ФІФА Інфантіно через його участь у політичному заході Трампа
російський танкер прямує до Куби в обхід санкцій США на тлі енергетичного колапсу на острові
Колумбія досягла прогресу в переговорах із Венесуелою щодо відновлення торгівлі природним газом
Південна Корея розглядає можливість приєднання до програми PURL для підтримки України озброєнням
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 10:00 • 50034 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
19 лютого, 13:31 • 105014 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Музикант
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Іран
Пентагон
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом Голландом
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Золото

Понад 130 тис. українців евакуйовано за рік, житло потрібне 4,6 млн переселенців - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 60 перегляди

В Україні минулого року евакуювали понад 130 тисяч людей через безпекові загрози. Обговорюються пріоритети співпраці з ООН, включаючи підтримку евакуації та розвиток соціального житла.

Понад 130 тис. українців евакуйовано за рік, житло потрібне 4,6 млн переселенців - віцепрем'єр

В Україні за минулий рік на тлі безпекових загроз через війну евакуювали у безпечніші місця більш ніж 130 тисяч людей, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, зустрівшись з Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Салехом під час його першого візиту до України, пише УНН.

Деталі

"Подякував за системну підтримку. З початку повномасштабного вторгнення організація мобілізувала близько 1,7 млрд доларів на програми в Україні та ще 1,2 млрд доларів у межах регіонального плану для підтримки українських біженців. Це допомога мільйонам людей", - вказав Кулеба у соцмережах. 

Однак, наголосив віцепрем'єр, на сьогодні виклик залишається масштабним.

У 2025 році евакуйовано у більш безпечні громади понад 130 тисяч людей. Працює 14 транзитних центрів. Запроваджуємо цифрові інструменти для управління та координації розміщення

- повідомив Кулеба.

З його слів, під час зустрічі з комісаром ООН "обговорили пріоритети співпраці: підтримку цивільної евакуації, посилення транзитної інфраструктури, модернізацію місць тимчасового проживання та розвиток системи соціального житла".

Житлова політика – окремий стратегічний напрям. Понад 4,6 млн ВПО потребують житла

- наголосив віцепрем'єр.

Він зауважив, що в січні ухвалено закон "Про основні засади житлової політики", йде робота "над системним реформуванням цієї сфери", розробка Державної стратегії житлової політики та цифрової інформаційно-аналітичної житлової систему для ВПО. "Розраховуємо на експертну підтримку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у цій роботі", - вказав Кулеба.

Нагадаємо

В Україні запроваджують інформаційну систему для відстеження шляху евакуйованих осіб від виїзду до розміщення. Це дозволить бачити наявні місця та уникнути перевантаження центрів, вже тестується. 

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Нерухомість
Техніка
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Україна