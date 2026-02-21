Понад 130 тис. українців евакуйовано за рік, житло потрібне 4,6 млн переселенців - віцепрем'єр
Київ • УНН
В Україні минулого року евакуювали понад 130 тисяч людей через безпекові загрози. Обговорюються пріоритети співпраці з ООН, включаючи підтримку евакуації та розвиток соціального житла.
В Україні за минулий рік на тлі безпекових загроз через війну евакуювали у безпечніші місця більш ніж 130 тисяч людей, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, зустрівшись з Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Салехом під час його першого візиту до України, пише УНН.
Деталі
"Подякував за системну підтримку. З початку повномасштабного вторгнення організація мобілізувала близько 1,7 млрд доларів на програми в Україні та ще 1,2 млрд доларів у межах регіонального плану для підтримки українських біженців. Це допомога мільйонам людей", - вказав Кулеба у соцмережах.
Однак, наголосив віцепрем'єр, на сьогодні виклик залишається масштабним.
У 2025 році евакуйовано у більш безпечні громади понад 130 тисяч людей. Працює 14 транзитних центрів. Запроваджуємо цифрові інструменти для управління та координації розміщення
З його слів, під час зустрічі з комісаром ООН "обговорили пріоритети співпраці: підтримку цивільної евакуації, посилення транзитної інфраструктури, модернізацію місць тимчасового проживання та розвиток системи соціального житла".
Житлова політика – окремий стратегічний напрям. Понад 4,6 млн ВПО потребують житла
Він зауважив, що в січні ухвалено закон "Про основні засади житлової політики", йде робота "над системним реформуванням цієї сфери", розробка Державної стратегії житлової політики та цифрової інформаційно-аналітичної житлової систему для ВПО. "Розраховуємо на експертну підтримку Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у цій роботі", - вказав Кулеба.
Нагадаємо
В Україні запроваджують інформаційну систему для відстеження шляху евакуйованих осіб від виїзду до розміщення. Це дозволить бачити наявні місця та уникнути перевантаження центрів, вже тестується.