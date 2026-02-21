Более 130 тыс. украинцев эвакуированы за год, жилье нужно 4,6 млн переселенцев - вице-премьер

В Украине за прошлый год на фоне угроз безопасности из-за войны эвакуировали в более безопасные места более 130 тысяч человек, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, встретившись с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салехом во время его первого визита в Украину, пишет УНН.

Подробности

"Поблагодарил за системную поддержку. С начала полномасштабного вторжения организация мобилизовала около 1,7 млрд долларов на программы в Украине и еще 1,2 млрд долларов в рамках регионального плана для поддержки украинских беженцев. Это помощь миллионам людей", - указал Кулеба в соцсетях.

Однако, подчеркнул вице-премьер, на сегодняшний день вызов остается масштабным.

В 2025 году эвакуировано в более безопасные общины более 130 тысяч человек. Работает 14 транзитных центров. Внедряем цифровые инструменты для управления и координации размещения - сообщил Кулеба.

По его словам, во время встречи с комиссаром ООН "обсудили приоритеты сотрудничества: поддержку гражданской эвакуации, усиление транзитной инфраструктуры, модернизацию мест временного проживания и развитие системы социального жилья".

Жилищная политика – отдельное стратегическое направление. Более 4,6 млн ВПЛ нуждаются в жилье - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что в январе принят закон "Об основных принципах жилищной политики", идет работа "над системным реформированием этой сферы", разработка Государственной стратегии жилищной политики и цифровой информационно-аналитической жилищной системы для ВПЛ. "Рассчитываем на экспертную поддержку Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в этой работе", - указал Кулеба.

Напомним

В Украине внедряют информационную систему для отслеживания пути эвакуированных лиц от выезда до размещения. Это позволит видеть имеющиеся места и избежать перегрузки центров, уже тестируется.