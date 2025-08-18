Помічники Зеленського прибули до Білого дому - ЗМІ
Київ • УНН
Заступник керівника Офісу Президента України Сергій Паліса прибув до Білого дому, несучи згорнутий аркуш паперу. Його супроводжували Андрій Єрмак та Рустем Умеров.
Близькі помічники Президента України Володимира Зеленського прибули до Білого дому, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
За повідомленням, заступник керівника офісу Зеленського Сергій Паліса "ніс згорнутий аркуш паперу дорогою до Білого дому – можливо, карту?"
З ним Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента Зеленського, та колишній міністр оборони, секретар РНБО Рустем Умеров.
Трамп матиме годинну зустріч із Зеленським, потім - ще годину з лідерами Європи: Білий дім оприлюднив графік18.08.25, 12:55 • 4302 перегляди