Помічники Зеленського прибули до Білого дому - ЗМІ

$41.340.11
48.310.13
ukru
14:38 • 11055 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 23758 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 24734 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 30178 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 28598 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 100394 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 102719 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 58403 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 74870 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 80118 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
49%
750мм
Популярнi новини
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo18 серпня, 07:20 • 57865 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 90907 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 82102 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 69271 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС11:22 • 23549 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 23758 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 30178 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 69601 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 91228 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 100394 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Джо Байден
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 64083 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 56795 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 90388 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 76926 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 142473 перегляди
Актуальне
Гривня
Fox News
Truth Social
Нафта
Безпілотний літальний апарат

Помічники Зеленського прибули до Білого дому - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Заступник керівника Офісу Президента України Сергій Паліса прибув до Білого дому, несучи згорнутий аркуш паперу. Його супроводжували Андрій Єрмак та Рустем Умеров.

Помічники Зеленського прибули до Білого дому - ЗМІ

Близькі помічники Президента України Володимира Зеленського прибули до Білого дому, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За повідомленням, заступник керівника офісу Зеленського Сергій Паліса "ніс згорнутий аркуш паперу дорогою до Білого дому – можливо, карту?"

З ним Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента Зеленського, та колишній міністр оборони, секретар РНБО Рустем Умеров.

Трамп матиме годинну зустріч із Зеленським, потім - ще годину з лідерами Європи: Білий дім оприлюднив графік18.08.25, 12:55 • 4302 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Офіс Президента України
Білий дім
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна