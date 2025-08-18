$41.340.11
14:38
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
публикации
14:23
13:19
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Кит Келлог
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
Гривна
Хранитель
Фокс Ньюс
Truth Social
Нефть

Помощники Зеленского прибыли в Белый дом - СМИ

Киев • УНН

 1150 просмотра

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Палиса прибыл в Белый дом, неся свернутый лист бумаги. Его сопровождали Андрей Ермак и Рустем Умеров.

Помощники Зеленского прибыли в Белый дом - СМИ

Близкие помощники Президента Украины Владимира Зеленского прибыли в Белый дом, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

По сообщению, заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Палиса "нес свернутый лист бумаги по дороге в Белый дом – возможно, карту?"

С ним Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Зеленского, и бывший министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график18.08.25, 12:55 • 4426 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Рустем Умеров
Офис Президента Украины
Белый дом
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина