Помощники Зеленского прибыли в Белый дом - СМИ
Киев • УНН
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Палиса прибыл в Белый дом, неся свернутый лист бумаги. Его сопровождали Андрей Ермак и Рустем Умеров.
Близкие помощники Президента Украины Владимира Зеленского прибыли в Белый дом, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
По сообщению, заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Палиса "нес свернутый лист бумаги по дороге в Белый дом – возможно, карту?"
С ним Андрей Ермак, руководитель Офиса Президента Зеленского, и бывший министр обороны, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Трамп проведет часовую встречу с Зеленским, затем - еще час с лидерами Европы: Белый дом обнародовал график18.08.25, 12:55 • 4426 просмотров