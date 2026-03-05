Польща змінює правила для українських біженців - мають рік, щоб легалізуватись
Київ • УНН
Сьогодні в Польщі набуває чинності закон, що скасовує спеціальні норми для українських біженців. Тимчасовий захист для українців з PESEL UKR продовжено до 4 березня 2027 року.
Сьогодні набуває чинності закон, який поступово скасовує спеціальні правові норми для біженців з України у Польщі. Однак деякі положення будуть збережені та включені до загальних положень про іноземців, передає УНН із посиланням на Польське радіо.
Деталі
Тимчасовий захист для громадян України та членів їхніх сімей, які мають номер PESEL зі статусом UKR, продовжено до 4 березня 2027 року, пояснює Томаш Кулаковський з Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.
Ключовим для громадян України є те, що у них є ще рівно рік, аби змінити свій статус на тимчасовий чи постійний. Ще рік вони можуть користуватися усіма положеннями як воєнні біженці. Потім вони будуть просто іноземцями, які перебувають у Польщі
Біженці з України й надалі матимуть доступ до медичних послуг за умови сплати внесків на медичне страхування. Виняток становитимуть вразливі групи населення. Діти та підлітки продовжують мати доступ до освіти. Зараз в Польщі проживає майже мільйон біженців з України. Враховуючи громадян України, які прибули до 2022 року, ця цифра перевищує півтора мільйона.
Польща провела масштабну операцію з посиленим міграційним контролем, затримала 91 українця05.03.26, 10:42 • 5464 перегляди