Польща змінює правила для українських біженців - мають рік, щоб легалізуватись

$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 15510 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 32181 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 30889 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 31501 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 50092 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 22184 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 45417 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 75582 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 96865 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 82496 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4м/с
48%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"5 березня, 06:54 • 30348 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 57610 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 18438 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 29297 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto13:04 • 26299 перегляди
Публікації
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto14:41 • 3054 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані12:59 • 29495 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 50092 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 57788 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 66989 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Кіпр
Реклама
УНН Lite
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo15:38 • 116 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto11:40 • 18555 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 36068 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 51490 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 54514 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
NASAMS

Польща змінює правила для українських біженців - мають рік, щоб легалізуватись

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Сьогодні в Польщі набуває чинності закон, що скасовує спеціальні норми для українських біженців. Тимчасовий захист для українців з PESEL UKR продовжено до 4 березня 2027 року.

Польща змінює правила для українських біженців - мають рік, щоб легалізуватись

Сьогодні набуває чинності закон, який поступово скасовує спеціальні правові норми для біженців з України у Польщі. Однак деякі положення будуть збережені та включені до загальних положень про іноземців, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

Деталі

Тимчасовий захист для громадян України та членів їхніх сімей, які мають номер PESEL зі статусом UKR, продовжено до 4 березня 2027 року, пояснює Томаш Кулаковський з Міністерства внутрішніх справ та адміністрації.

Ключовим для громадян України є те, що у них є ще рівно рік, аби змінити свій статус на тимчасовий чи постійний. Ще рік вони можуть користуватися усіма положеннями як воєнні біженці. Потім вони будуть просто іноземцями, які перебувають у Польщі 

- повідомив Кулаковський.

Біженці з України й надалі матимуть доступ до медичних послуг за умови сплати внесків на медичне страхування. Виняток становитимуть вразливі групи населення. Діти та підлітки продовжують мати доступ до освіти. Зараз в Польщі проживає майже мільйон біженців з України. Враховуючи громадян України, які прибули до 2022 року, ця цифра перевищує півтора мільйона.

Польща провела масштабну операцію з посиленим міграційним контролем, затримала 91 українця05.03.26, 10:42 • 5464 перегляди

Антоніна Туманова

СвітНаші за кордоном
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна
Польща