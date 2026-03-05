$43.720.26
Эксклюзив
12:41
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожая
12:39
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"
Эксклюзив
11:33
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Польша меняет правила для украинских беженцев – у них есть год, чтобы легализоваться

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Сегодня в Польше вступает в силу закон, отменяющий специальные нормы для украинских беженцев. Временная защита для украинцев с PESEL UKR продлена до 4 марта 2027 года.

Польша меняет правила для украинских беженцев – у них есть год, чтобы легализоваться

Сегодня вступает в силу закон, который постепенно отменяет специальные правовые нормы для беженцев из Украины в Польше. Однако некоторые положения будут сохранены и включены в общие положения об иностранцах, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Временная защита для граждан Украины и членов их семей, имеющих номер PESEL со статусом UKR, продлена до 4 марта 2027 года, поясняет Томаш Кулаковский из Министерства внутренних дел и администрации.

Ключевым для граждан Украины является то, что у них есть еще ровно год, чтобы изменить свой статус на временный или постоянный. Еще год они могут пользоваться всеми положениями как военные беженцы. Затем они будут просто иностранцами, находящимися в Польше 

- сообщил Кулаковский.

Беженцы из Украины и в дальнейшем будут иметь доступ к медицинским услугам при условии уплаты взносов на медицинское страхование. Исключение составят уязвимые группы населения. Дети и подростки продолжают иметь доступ к образованию. Сейчас в Польше проживает почти миллион беженцев из Украины. Учитывая граждан Украины, прибывших до 2022 года, эта цифра превышает полтора миллиона.

Польша провела масштабную операцию по усиленному миграционному контролю, задержала 91 украинца05.03.26, 10:42 • 5508 просмотров

Антонина Туманова

Новости МираНаши за границей
Военное положение
Война в Украине
Украина
Польша