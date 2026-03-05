Польша меняет правила для украинских беженцев – у них есть год, чтобы легализоваться
Киев • УНН
Сегодня в Польше вступает в силу закон, отменяющий специальные нормы для украинских беженцев. Временная защита для украинцев с PESEL UKR продлена до 4 марта 2027 года.
Сегодня вступает в силу закон, который постепенно отменяет специальные правовые нормы для беженцев из Украины в Польше. Однако некоторые положения будут сохранены и включены в общие положения об иностранцах, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Детали
Временная защита для граждан Украины и членов их семей, имеющих номер PESEL со статусом UKR, продлена до 4 марта 2027 года, поясняет Томаш Кулаковский из Министерства внутренних дел и администрации.
Ключевым для граждан Украины является то, что у них есть еще ровно год, чтобы изменить свой статус на временный или постоянный. Еще год они могут пользоваться всеми положениями как военные беженцы. Затем они будут просто иностранцами, находящимися в Польше
Беженцы из Украины и в дальнейшем будут иметь доступ к медицинским услугам при условии уплаты взносов на медицинское страхование. Исключение составят уязвимые группы населения. Дети и подростки продолжают иметь доступ к образованию. Сейчас в Польше проживает почти миллион беженцев из Украины. Учитывая граждан Украины, прибывших до 2022 года, эта цифра превышает полтора миллиона.
