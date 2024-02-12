Польща прогнозує до 2% зростання ВВП завдяки українським емігрантам
Київ • УНН
За оцінками польського заступника міністра, українські емігранти сприятимуть зростанню ВВП Польщі на 1,2-2 відсоткових пункти протягом наступних 5 років.
Емігранти з України збільшать ВВП Польщі на 1,2-2 відсоткових пункти протягом наступних 5 років, повідомив днями заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик, пише УНН з посиланням на PAP Business.
Якщо ми дивимося на перспективу на кілька років, то найбільш ймовірна оцінка - за 5 років ВВП зросте на 1,2-2 в.п.
Сейм Польщі підтримав продовження тимчасового захисту для українських біженців09.02.24, 19:44 • 32399 переглядiв