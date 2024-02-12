Польща прогнозує до 2% зростання ВВП завдяки українським емігрантам

Емігранти з України збільшать ВВП Польщі на 1,2-2 відсоткових пункти протягом наступних 5 років, повідомив днями заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Дущик, пише УНН з посиланням на PAP Business.

Якщо ми дивимося на перспективу на кілька років, то найбільш ймовірна оцінка - за 5 років ВВП зросте на 1,2-2 в.п. - сказав заступник польського міністра.

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