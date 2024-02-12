Польша прогнозирует до 2% роста ВВП благодаря украинским эмигрантам

Эмигранты из Украины увеличат ВВП Польши на 1,2-2 процентных пункта в течение следующих 5 лет, сообщил на днях заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик, пишет УНН со ссылкой на PAP Business.

Если мы смотрим на перспективу на несколько лет, то наиболее вероятная оценка - за 5 лет ВВП вырастет на 1,2-2 п.п. - сказал заместитель польского министра.

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