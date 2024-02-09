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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  178346 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев

Польский Сейм проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года, что позволит около 950 000 украинцев, приехавших в Польшу из-за войны, сохранить доступ к рынку труда, бесплатной медицинской помощи и социальным выплатам.

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В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом

FCC запретила автоматизированные звонки, содержащие искусственно сгенерированные голоса, в целях борьбы с мошенническими звонками с использованием передовых технологий искусственного интеллекта.

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В США решили запретить автоматические звонки с голосом, сгенерированным искусственным интеллектом

ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Высший антикоррупционный суд Украины начнет рассмотрение дела против бывшего народного депутата Андрея Деркача, которого обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении, 14 февраля.

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ВАКС начнет рассмотрение дела о госизмене экс-нардепа Деркача 14 февраля

Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников

Трое гражданских погибли и четверо получили ранения в результате российского авиаудара по цеху сельскохозяйственной компании в Сумской области Украины.

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россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина

российские войска нанесли авиационный удар по Бериславу в Херсонской области. В результате обстрела пострадала 60-летняя женщина, также враг повредил объект критической инфраструктуры.

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россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина

Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону

Представитель ГУР назвал интервью путина Такеру Карлсону российской спецоперацией по распространению пропаганды и ложных нарративов среди западной аудитории.

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Спецоперация рф: в ГУР отреагировали на интервью путина Карлсону

Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации

В пятницу российская армия продолжила обстрел Никопольского района, повредив частные дома, хозяйственную постройку, теплицу и линию электропередач, но, к счастью, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации.

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Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации

Вымогали деньги с предпринимателей: на Харьковщине обезврежена банда во главе с "криминальным авторитетом"

Преступная группировка во главе с заключенным в СИЗО вымогала деньги у предпринимателей под присмотром российского криминального авторитета.

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Вымогали деньги с предпринимателей: на Харьковщине обезврежена банда во главе с "криминальным авторитетом"

В Киеве на месяц перекроют движение на развязке вблизи Дегтяревского моста

С 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта на развязке возле Дегтяревского моста в Киеве в связи с ее реконструкцией.

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В Киеве на месяц перекроют движение на развязке вблизи Дегтяревского моста

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Наступающий год Зеленого Деревянного Дракона, начинающийся 10 февраля по лунному календарю, принесет большие возможности для обогащения, развития бизнеса и творчества.

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности