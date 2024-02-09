Сейм Польши поддержал продление временной защиты для украинских беженцев

Сейм Польши в пятницу, 9 февраля, проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает издание Prawo, передает УНН.

Детали

Предварительно 15 депутатов от партии "Конфедерация" проголосовать против. Воздержалась только одна депутатка от партии "Право и справедливость". Все остальные 414 депутатов проголосовали "за".

Теперь законопроект направят на утверждение в Сенат. Если там будут поправки, его вернут на повторное рассмотрение в Сейм. Только после этого документ передадут на подпись президенту.

Дополнение

Продление временной защиты для украинцев, прибывших в Польшу, из-за войны, означает, что около 950 тысяч таких граждан сохранят право на свободный доступ к рынку труда, бесплатную медицину, все социальные выплаты, в том числе на детей.

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Также продлен срок действия специальных прав для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушерок. Согласно принятому Сеймом законопроекту, до 30 июня эти специалисты будут пользоваться упрощенным правом на выполнение профессии в Польше.

Эти изменения являются следствием решения Совета Европейского Союза, которое продлило временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

Напомним

Уполномоченный польского правительства Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые, вероятно, состоятся в марте.