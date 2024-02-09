Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев

Страна Люксембург продлила временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе министерства внутренних дел страны, информирует УНН.

В ответ на российское вторжение в Украину Люксембург, как и все государства-члены ЕС, применил механизм временной защиты для лиц, бегущих из Украины, начиная с марта 2022 года. Этот механизм, который первоначально применялся в течение 12 месяцев с момента его активации, а затем был продлен до 4 марта 2024 года, был снова продлен еще на один год - до 4 марта 2025 года - говорится в сообщении.

Продление статуса временной защиты позволяет украинским беженцам без ограничений работать в стране в течение еще одного года.

Лицам, которые уже пользуются статусом временной защиты, МВД страны направило письма с инструкцией, соблюдение которой позволит продлить действие защиты.

Польша продлила временную защиту украинцев до марта 2025 года