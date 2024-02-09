Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
  •  138762 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  172875 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  164246 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  161076 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  187816 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  191676 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  203109 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  245614 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  261349 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  235214 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев

Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года, чтобы позволить им продолжать работать в стране без ограничений еще один год.

Общество •   •  15437 просмотра
Люксембург продлил временную защиту для украинских беженцев

Украина получила уже шестую олимпийскую лицензию в прыжках в воду: Виктория Кесарь вышла в финал ЧМ-2024 по водным видам спорта

Виктория Кесар получила шестую олимпийскую лицензию Украины по прыжкам в воду, выйдя в финал на 3-метровом трамплине на Чемпионате мира по водным видам спорта.

Спорт •   •  11904 просмотра
Украина получила уже шестую олимпийскую лицензию в прыжках в воду: Виктория Кесарь вышла в финал ЧМ-2024 по водным видам спорта

Возглавил филиал фсб в оккупированном Мелитополе: экс-генерал времен януковича Ганжа получил заочное подозрение

Согласно данным СБУ, Сергей Ганжа причастен к организации массовых репрессий против мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области.

Война •   •  13292 просмотра
Возглавил филиал фсб в оккупированном Мелитополе: экс-генерал времен януковича Ганжа получил заочное подозрение

Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием

Правоохранители обнаружили тайник с гранатометами, пулеметами, автоматами, боеприпасами и взрывчаткой в заброшенном здании в одном из сел Черниговской области.

Война •   •  21020 просмотра
Гранатометы, пулеметы и боеприпасы: На Черниговщине нашли схрон с оружием

Зеленский присвоил Буданову звание Герой Украины

Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины начальнику Главного управления разведки Кириллу Буданову и подполковнику Вячеславу Агееву.

Война •   •  23340 просмотра
Зеленский присвоил Буданову звание Герой Украины

Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил главные задачи для ВСУ

Генерал-полковник Александр Сырский очертил новые задачи для Вооруженных Сил Украины, среди которых четкое планирование, учитывающее потребности передовых подразделений в современном вооружении и внедрение новых технических решений.

Война •   •  30919 просмотра
Четкое планирование и внедрение новых технических решений: Сырский очертил главные задачи для ВСУ

Ситуация в Красном море пока не отразилась на мировой экономике - МВФ

Директор-распорядитель МВФ заявил, что хотя обстрелы в Красном море заставляют суда искать альтернативные маршруты, что увеличивает расходы, ситуация не имеет существенного влияния на прогнозы роста мировой экономики.

Новости Мира •   •  26770 просмотра
Ситуация в Красном море пока не отразилась на мировой экономике - МВФ

Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины

Президент Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Валерию Залужному звание Героя Украины за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Война •   •  29442 просмотра
Зеленский присвоил Залужному звание Герой Украины

В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый

Четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы, которую устроил 36-летний мужчина на рынке в грузинском городе Рустави, где работал его дядя.

Новости Мира •   •  25648 просмотра
В Грузии на рынке произошла стрельба: известно о четырех погибших, есть раненый

Центр стратегических коммуникаций: интервью Карлсона с путиным - это марафон из бреда и фейков

Двухчасовое интервью Такера Карлсона с владимиром путиным было раскритиковано украинским центром за распространение пропаганды и дезинформации вместо объективной журналистики.

Война •   •  29549 просмотра
Центр стратегических коммуникаций: интервью Карлсона с путиным - это марафон из бреда и фейков