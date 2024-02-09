Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців
Київ • УНН
Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року, щоб дозволити їм продовжувати працювати в країні без обмежень ще один рік.
Країна Люксембург продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року. Про це йдеться у пресрелізі міністерства внутрішніх справ країни, інформує УНН.
У відповідь на російське вторгнення в Україну Люксембург, як і всі держави-члени ЄС, застосував механізм тимчасового захисту для осіб, які тікають з України, починаючи з березня 2022 року. Цей механізм, який спочатку застосовувався протягом 12 місяців з моменту його активації, а потім був продовжений до 4 березня 2024 року, був знову продовжений ще на один рік - до 4 березня 2025 року
Продовження статусу тимчасового захисту дозволяє українським біженцям без обмежень працювати в країні протягом ще одного року.
Особам, які вже користуються статусом тимчасового захисту, МВС країни надіслало листи з інструкцією, дотримання якої дозволить продовжити дію захисту.
Польща продовжила тимчасовий захист українців до березня 2025 року18.01.24, 16:48 • 78319 переглядiв