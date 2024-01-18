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Польща продовжила тимчасовий захист українців до березня 2025 року

Польща продовжила тимчасовий захист українців до березня 2025 року

Київ • УНН

 • 78319 перегляди

Польща продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Цей захід дозволяє українцям продовжувати жити, працювати та навчатися в Польщі без необхідності подавати заяву на отримання нового посвідчення.

Влада Польщі продовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців – тепер механізм діятиме як мінімум до 4 березня 2025 року. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті польського уряду, пише УНН.

Деталі

Термін дії сертифікатів тимчасового захисту, виданих після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, продовжується автоматично.

Це означає, що особам, які отримали від Управління у справах іноземців свідоцтво про тимчасовий захист, не слід звертатися за новим сертифікатом. Іноземці можуть продовжувати використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їх легальний статус.

Іноземці, які не підпадають під дію закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, але належать до категорії переміщених осіб, перерахованих у відповідному рішенні Ради ЄС, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У вересні минулого року Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року.

Шотландія припиняє сплачувати за житло для біженців з України06.01.24, 03:05 • 63368 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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