ЄС подовжив термін дії тимчасового захисту українців - Президентка Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців, які втекли від війни в Україні. Це рішення означає, що українці, які перебувають у ЄС, зможуть продовжувати жити, працювати та навчатися в країнах ЄС до 2025 року. Про це повідомила Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік, передає УНН.
Цитата
“Що ми підтримуємо Україну на шляху до миру , і робимо це з самого початку війни. Наразі 4 мільйони українців знайшли прихисток у нашому Євросоюзі. Ми хочемо забезпечити їм доступом до помешкань, робочих місць і багато чого іншого. Такою була відповідь Європи. Я пишаюся тим, що Комісія продовжила термін дії тимчасового захисту українців ( до 2025р -ред). Наша підтримка для України подовжиться і буде тривалою”, - сказала
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що тимчасовий захист українців у Європейському Союзі може бути продовжений до 2025 року, якщо ситуація в Україні не покращиться.