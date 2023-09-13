ЄС подовжив термін дії тимчасового захисту українців - Президентка Єврокомісії

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“Що ми підтримуємо Україну на шляху до миру , і робимо це з самого початку війни. Наразі 4 мільйони українців знайшли прихисток у нашому Євросоюзі. Ми хочемо забезпечити їм доступом до помешкань, робочих місць і багато чого іншого. Такою була відповідь Європи. Я пишаюся тим, що Комісія продовжила термін дії тимчасового захисту українців ( до 2025р -ред). Наша підтримка для України подовжиться і буде тривалою”, - сказала

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що тимчасовий захист українців у Європейському Союзі може бути продовжений до 2025 року, якщо ситуація в Україні не покращиться.