ЕС продлил срок действия временной защиты украинцев - Президент Еврокомиссии

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“Что мы поддерживаем Украину на пути к миру, и делаем это с самого начала войны. Сейчас 4 миллиона украинцев нашли приют в нашем Евросоюзе. Мы хотим обеспечить им доступ к жилью, рабочим местам и многое другое. Таким был ответ Европы. Я горжусь тем, что Комиссия продлила срок действия временной защиты украинцев (до 2025г -ред). Наша поддержка для Украины продлится и будет длительной”, - сказала

Напомним

Ранее сообщалось, что временная защита украинцев в Европейском Союзе может быть продлена до 2025 года, если ситуация в Украине не улучшится.