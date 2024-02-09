Сейм Польщі підтримав продовження тимчасового захисту для українських біженців
Київ • УНН
Польський Сейм проголосував за продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року, що дозволить близько 950 000 українців, які приїхали до Польщі через війну, зберегти доступ до ринку праці, безкоштовної медичної допомоги та соціальних виплат.
Сейм Польщі в п'ятницю, 9 лютого, проголосував за продовження тимчасового захисту для біженців з України до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє видання Prawo.pl, передає УНН.
Деталі
Попередньо 15 депутатів від партії "Конфедерація" проголосувати проти. Утрималася лише одна депутатка від партії "Право і справедливість". Всі решта 414 депутатів проголосували "за".
Тепер законопроєкт направлять на затвердження до Сенату. Якщо там будуть поправки, його повернуть на повторний розгляд до Сейму. Лише після цього документ передадуть на підпис президентові.
Доповнення
Продовження тимчасового захисту для українців, які прибули до Польщі, через війну, означає, що близько 950 тисяч таких громадян збережуть право на вільний доступ до ринку праці, безкоштовну медицину, всі соціальні виплати, в тому числі на дітей.
Люксембург продовжив тимчасовий захист для українських біженців 09.02.24, 12:34 • 23501 перегляд
Також продовжено термін дії спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер і акушерок. Відповідно до ухваленого Сеймом законопроєкту, до 30 червня ці фахівці користуватимуться спрощеним правом на виконання професії в Польщі.
Ці зміни є наслідком рішення Ради Європейського Союзу, яке продовжило тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2025 року.
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