У Польщі анонсували польсько-українські міжурядові консультації

Новопризначений уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль анонсував польсько-українські міжурядові консультації і повідомив, що під час консультацій продовжиться обговорення питань, які порушувалися під час візиту прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва, пише УНН з посиланням на Польське радіо.

Деталі

Коваль повідомив, що ймовірно у березні відбудуться польсько-українські міжурядові консультації. Як підкреслив політик, у відносинах між Польщею та Україною відкривається нова сторінка.

Дональд Туск у Києві, нагадує видання, заявив, що запросив прем'єр-міністра та український уряд до Польщі на "повномасштабні міжурядові консультації".

Коваль сказав, що обговорення питань, які порушувалися під час візиту Дональда Туска до української столиці, продовжиться під час консультацій.

Найближчими тижнями, ймовірно, буде організовано більш масштабну зустріч польського та українського урядів. Було настільки багато тем, що ми не змогли їх обговорити детально протягом одного дня у невеликій групі людей