В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  43092 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  84303 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
  •  131625 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  152913 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  142895 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  140932 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155489 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157124 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  142009 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169709 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации

В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 13:02  •  17860 просмотра

Read in English

Уполномоченный польского правительства Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые, вероятно, состоятся в марте. Консультации продолжат дискуссии, затронутые во время недавнего визита в Украину премьер-министра Польши Дональда Туска.

Новоназначенный уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации и сообщил, что во время консультаций продолжится обсуждение вопросов, которые поднимались во время визита премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.

Детали

Коваль сообщил, что вероятно в марте состоятся польско-украинские межправительственные консультации. Как подчеркнул политик, в отношениях между Польшей и Украиной открывается новая страница.

Дональд Туск в Киеве, напоминает издание, заявил, что пригласил премьер-министра и украинское правительство в Польшу на "полномасштабные межправительственные консультации".

Коваль сказал, что обсуждение вопросов, которые поднимались во время визита Дональда Туска в украинскую столицу, продолжится во время консультаций.

В ближайшие недели, вероятно, будет организована более масштабная встреча польского и украинского правительств. Было настолько много тем, что мы не смогли их обсудить подробно в течение одного дня в небольшой группе людей

- пояснил политик.

Дополнение

Во время своего визита в Киев премьер-министр Польши встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем. В частности Дональд Туск принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
У Польщі анонсували польсько-українські міжурядові консультації
Polish-Ukrainian intergovernmental consultations announced in Poland
Новости по теме

В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации

Уполномоченный польского правительства Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые, вероятно, состоятся в марте. Консультации продолжат дискуссии, затронутые во время недавнего визита в Украину премьер-министра Польши Дональда Туска.

Политика •   •  17860 просмотра
В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации

Две вражеские ракеты уничтожены над Днепровским районом, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый - ОВА

Две ракеты были уничтожены, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый.

Война •   •  24092 просмотра
Две вражеские ракеты уничтожены над Днепровским районом, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый - ОВА

Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, эмбарго пока в силе

Польша намерена начать технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, но это не означает отмену торгового эмбарго, заявил польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский.

Экономика •   •  23580 просмотра
Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, эмбарго пока в силе

Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо подписали совместное заявление об укреплении двусторонних отношений.

Политика •   •  21587 просмотра
Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения

Количество жертв ракетной атаки рф на Харьков возросло до 10

Количество жертв российской атаки на Харьков 23 января возросло до 10, после того, как из-под заваленной пятиэтажки были извлечены два тела. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.

Война •   •  24192 просмотра
Количество жертв ракетной атаки рф на Харьков возросло до 10

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Коллегия судей Верховного Суда подозревается в возможном взяточничестве, которое позволило бывшему народному депутату, обвиняемому в государственной измене, сбежать. Этот инцидент подчеркивает необходимость более надежной системы проверки судей Верховного Суда в Украине.

Криминал и ЧП •   •  84303 просмотра
Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ

О запланированном на сегодня обмене сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

Война •   •  23727 просмотра
В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ

Крупнейший банк Кипра уходит из россии

Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus закрывает свои офисы в россии, став третьим иностранным банком, который сделает это в 2024 году. Уменьшение количества западных банков в России из-за санкций и сокращения торговли довело общее количество иностранных кредитных организаций до 23.

Новости Мира •   •  18074 просмотра
Крупнейший банк Кипра уходит из россии

Обстрел рф больницы в Херсоне: ранены трое медиков

Российские военные обстреляли больницу в Херсоне, ранив трех медработников.

Война •   •  22161 просмотра
Обстрел рф больницы в Херсоне: ранены трое медиков

Ракетная атака рф на Харьков: из-под завалов извлекают тела двух погибших - ОВА

Из-под завалов пятиэтажного дома в Харькове, в который 23 января попали российские войска, извлекают тела мужчины и женщины.

Война •   •  21377 просмотра
Ракетная атака рф на Харьков: из-под завалов извлекают тела двух погибших - ОВА