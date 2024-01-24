В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации
Киев • УНН
Уполномоченный польского правительства Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые, вероятно, состоятся в марте. Консультации продолжат дискуссии, затронутые во время недавнего визита в Украину премьер-министра Польши Дональда Туска.
Новоназначенный уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации и сообщил, что во время консультаций продолжится обсуждение вопросов, которые поднимались во время визита премьер-министра Польши Дональда Туска в Киев, пишет УНН со ссылкой на Польское радио.
Детали
Коваль сообщил, что вероятно в марте состоятся польско-украинские межправительственные консультации. Как подчеркнул политик, в отношениях между Польшей и Украиной открывается новая страница.
Дональд Туск в Киеве, напоминает издание, заявил, что пригласил премьер-министра и украинское правительство в Польшу на "полномасштабные межправительственные консультации".
Коваль сказал, что обсуждение вопросов, которые поднимались во время визита Дональда Туска в украинскую столицу, продолжится во время консультаций.
В ближайшие недели, вероятно, будет организована более масштабная встреча польского и украинского правительств. Было настолько много тем, что мы не смогли их обсудить подробно в течение одного дня в небольшой группе людей
Дополнение
Во время своего визита в Киев премьер-министр Польши встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем. В частности Дональд Туск принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности Украины.
В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации
Уполномоченный польского правительства Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые, вероятно, состоятся в марте. Консультации продолжат дискуссии, затронутые во время недавнего визита в Украину премьер-министра Польши Дональда Туска.
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