Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС: Сійярто різко відреагував

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС. Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що це жалюгідно і по-дитячому. Про це в соцмережі X (Twitter) повідомив представник угорського уряду Золтан Ковач, передає УНН.

"Жалюгідно і по-дитячому — це єдині слова, якими я можу описати це рішення". Цими рішучими словами Сійярто засудив (міністра закордонних справ Польщі Радослава - ред.) Сікорського виключити посла Угорщини із церемонії відкриття головування Польщі в ЄС", - процитував Ковач Сійярто.

Контекст

Reuters писало, що Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п’ятницю, присвячений початку головування Варшави в ЄС, після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра Марціну Романовському, який перебуває під слідством щодо розслідування у звинуваченнях у зловживанні державними коштами.

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, змінивши на цій посаді Угорщину. Польський уряд зосередиться на питаннях оборони та безпеки, організовуватиме міністерські зустрічі, а також сприятиме вирішенню спірних питань у процесі ухвалення європейських законів.