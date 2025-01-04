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Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС: Сійярто різко відреагував

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС: Сійярто різко відреагував

Київ • УНН

 • 42160 перегляди

Польща не запросила угорського посла на церемонію початку головування в ЄС через надання притулку підозрюваному ексзаступнику міністра. Угорський міністр Сійярто назвав це рішення "жалюгідним і по-дитячому".

Польща не запросила посла Угорщини на передачу повноважень у ЄС. Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що це жалюгідно і по-дитячому. Про це в соцмережі X (Twitter) повідомив представник угорського уряду Золтан Ковач, передає УНН.

"Жалюгідно і по-дитячому — це єдині слова, якими я можу описати це рішення". Цими рішучими словами Сійярто засудив (міністра закордонних справ Польщі Радослава - ред.) Сікорського виключити посла Угорщини із церемонії відкриття головування Польщі в ЄС", - процитував Ковач Сійярто.

Контекст

Reuters писало, що Польща вирішила не запрошувати посла Угорщини на захід у п’ятницю, присвячений початку головування Варшави в ЄС, після того, як Будапешт надав притулок колишньому заступнику міністра Марціну Романовському, який перебуває під слідством щодо розслідування у звинуваченнях у зловживанні державними коштами. 

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, змінивши на цій посаді Угорщину. Польський уряд зосередиться на питаннях оборони та безпеки, організовуватиме міністерські зустрічі, а також сприятиме вирішенню спірних питань у процесі ухвалення європейських законів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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