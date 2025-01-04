Польша не пригласила посла Венгрии на передачу полномочий в ЕС: Сийярто резко отреагировал
Киев • УНН
Польша не пригласила венгерского посла на церемонию начала председательства в ЕС из-за предоставления убежища подозреваемому экс-заместителю министра. Венгерский министр Сийярто назвал это решение "жалким и по-детски".
Польша не пригласила посла Венгрии на передачу полномочий в ЕС. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что это жалко и по-детски. Об этом в соцсети X (Twitter) сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач, передает УНН.
«Жалко и по-детски - это единственные слова, которыми я могу описать это решение». Этими решительными словами Сийярто осудил (министра иностранных дел Польши Радослава - ред.) Сикорского исключить посла Венгрии из церемонии открытия председательства Польши в ЕС», - процитировал Ковач Сийярто.
Контекст
Reuters писало, что Польша решила не приглашать посла Венгрии на мероприятие в пятницу, посвященное началу председательства Варшавы в ЕС, после того, как Будапешт предоставил убежище бывшему заместителю министра Марцину Романовскому, который находится под следствием по расследованию в обвинениях в злоупотреблении государственными средствами.
С 1 января 2025 года Польша начала свое шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Венгрию. Польское правительство сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, будет организовывать министерские встречи, а также способствовать решению спорных вопросов в процессе принятия европейских законов.